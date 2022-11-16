Рада продлила военное положение и общую мобилизацию: до какого дня

Это уже пятое голосование Парламента за военное положение с начала войны

Верховная Рада продлила срок действия военного положения, а также общей мобилизации в Украине. Соответствующие законопроекты народные депутаты Украины поддержали сегодня, 16 ноября.

За продление военного положения проголосовали 294 народных депутата, а за продление мобилизации в Украине — 297. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Таким образом военное положение и общая мобилизация будет действовать до 19 февраля 2023 года.

Нардеп подчеркнул, что с начала полномасштабной войны, которую россия развязала 24 февраля, это уже пятое голосование за военное положение. До этого они проводились 24 февраля, 15 марта, 21 апреля и 15 августа.

Отметим, что накануне Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №8189 о продлении сроков военного положения, а также № 8190 — о продлении всеобщей мобилизации.

Напомним, ранее руководитель столичного центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимов сообщал о том, кого в первую очередь заберут в армию в 2023 году.