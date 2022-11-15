Мобилизация продолжается: кого первым заберут в армию в 2023 году

Силы, в которых будет нуждаться войско не только для обороны, но и для наступления

Судя по планам правительства и развитию боевых действий в Украине, мобилизационные мероприятия будут продолжаться и в 2023 году. Как рассказал руководитель столичного центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимов, мобилизация в стране крайне необходима. Главной ее целью является не только обеспечение обороны государства, но и наступление.

"Нас ждет победа, уничтожение врагов и освобождение родной земли. Дай Бог, чтобы это было в 2023 году. Я так думаю, что мобилизационные мероприятия будут проводиться, это необходимость. Я так думаю, что мобилизационные мероприятия будут проводиться, это необходимость. Пока мы воюем – должны гарантированно иметь личный состав не только для обороны, но и для наступления, чтобы освободить наши земли", – объяснил он.

По словам Максимова, повестки первоочередно получают военнообязанные мужчины.

Это означает, что повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязан.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинским защитницам подготовиться перед вступлением в Вооруженные украинские силы — подробное объяснение.

Также напомним, какие повестки предусмотрены действующим украинским законодательством и какие данные должны содержаться в этом документе.