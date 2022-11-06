Мобилизация женщин: к чему должны быть готовы украинские защитницы перед вступлением в ВСУ

Парамедик рассказала, что ждать женщинам от службы в армии

В Украине женщины большинства специализаций имеют право на то, чтобы вступить в ряды ВСУ и помочь защищать страну от российских оккупантов. Однако прежде чем принять такое решение, стоит все же проконсультироваться с другой женщиной, которая уже проходит службу и знает, что это такое.

Как рассказала журналистка, а ныне парамедик и пресс-офицер ВСУ Маргарита Ривчаченко в интервью НВ, если у женщины есть возможность не идти на службу в армию, то этой возможностью стоит воспользоваться.

"Когда ко мне обращаются девушки, спрашивают, как быть парамедиком, как быть пресс-офицером, первое я говорю: если у вас есть возможность не приобщаться к армии, то не присоединяйтесь. Я рассказываю все минусы армейской жизни. И если девушка после этого всего говорит "но я все равно готова" – окей, вы прошли первое испытание", — сказала она.

По ее словам, это касается не только женщин, но и любого человека, поскольку некоторый опыт может быть травмирующим.

Например, говорит Ривчаченко, надо спросить себя о том, готовы ли вы жить 24/7 с незнакомыми людьми не имея своего личного пространства и возможности распорядиться личным временем.

При этом есть нюансы и для каждой военной профессии. Так стрелкам надо быть готовыми к необходимости входить в контакт с врагом, парамедикам не бояться крови и вида серьезных ранений, пресс-офицерам быть стрессоустойчивыми и т.д.

"Я не согласна с тем, что нужна физическая подготовка, еще что-то. Это лучше. Но никто из присоединившихся 24 февраля не готовился специально, не проходил супер-мега курс. Вас всему научат", — добавила она.

Парамедик также отметила, что считает главным это психологическая подготовка и необходимость иметь "надежный тыл" в лице друзей и родственников, которые помогут достать те или иные вещи, или решить вопросы в гражданской жизни.

Кроме того она напомнила, что военная служба это не работа, и если человеку не понравилось, то он уйти уже не сможет до завершения военного положения.

Также отдельно она порекомендовала женщинам с особым вниманием отнестись к формированию персональной аптечки, поскольку все вопросы связанные со здоровьем и гигиеной будут только в их руках.

"Иногда у тебя не будет возможности что-нибудь купить, иногда ты можешь оставить где-нибудь вещи. Надо, чтобы все было с запасом. Пожалуй, это самое главное", — подчеркнула Ривчаченко.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, должны ли украинские девушки-студентки становиться на военный учет в рамках общей мобилизации в стране, объявленной в связи с вооруженной агрессией россии.