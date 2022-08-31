Мобилизация женщин: должны ли студентки становиться на военный учет – ответ юриста

Поскольку студентки еще не получили диплом о получении профессии, специалистками они не считаются

Начало взятия женщин на военный учет в Украине назначено на 1 октября, хотя есть обоснованные предположения, что его могут отложить до конца года. Впрочем, представительницы профессий из определенного Кабмином списка уже готовятся идти в центры комплектования. Поскольку подать документы должны все украинки соответствующих специальностей в возрасте от 18 до 60 лет, возникает вопрос, должны ли становиться на учет студентки?

Как пояснил юрист общественной приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека (УХСПЧ) в городе Чугуев Роман Лихачев, поскольку студентки еще не успели получить диплом, они не считаются лицами, получившими специализацию и профессию. Соответственно, на них этот перечень не распространяется, а значит, обязанности становиться на военный учет нет.

Вместе с тем студентка может сделать это на добровольных основаниях. Для этого ей нужно будет взять в учебном заведении справку о своей специализации и обратиться в территориальный центр комплектования.

При этом на учащихся в вузах девушек распространяется отсрочка от призыва, предоставляемая всем студентам на период обучения. Так что принудительно вызвать в армию их не могут. Сделать это можно только добровольно и после прохождения медкомиссии, которая признает девушку годной к службе.

Юрист также отметил, что пока непонятным остается вопрос, нужно ли становиться на учет, если человек еще учится и не получил специальность, но уже работает по одной из специальностей перечня. Лихачев указывает, что в приказе Минобороны этот аспект не разъяснен.

Как сообщал "Телеграф", ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в МОУ готовы отказаться от военного учета женщин, если Верховная Рада изменит соответствующую норму закона.