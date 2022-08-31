Мобілізація жінок: чи повинні студентки ставати на військовий облік – відповідь юриста

Оскільки студентки ще не отримали диплом про здобуття професії, спеціалістками вони не вважаються

Початок взяття жінок на військовий облік в Україні наразі призначено на 1 жовтня, хоча є обґрунтовані припущення, що його можуть відкласти до кінця року. Втім, представниці професій із визначеного Кабміном списку уже готуються йти до центрів комплектування. Оскільки подати документи мають всі українки відповідних спеціальностей у віці від 18 до 60 років, виникає питання, чи мають ставати на облік студентки?

Як пояснив юрист громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) в місті Чугуїв Роман Лихачов, оскільки студентки ще не встигли отримати диплом, вони не вважаються особами, що здобули спеціалізацію і професію. Відповідно, на них цей перелік не поширюється, а отже обов’язку ставати на військовий облік немає.

Разом з тим, студентка може зробити це на добровільних підставах. Для цього їй потрібно буде взяти у навчальному закладі довідку про свою спеціалізацію і звернутись до територіального центру комплектування.

При цьому на дівчат, що вчаться у вишах, поширюється відстрочка від призиву, яка надається всім студентам на період навчання. Тож примусово викликати до війська їх не можуть. Зробити це можна буде лише добровільно і після проходження медкомісії, яка визнає дівчину придатною до служби.

Юрист також зазначив, що наразі незрозумілим залишається питання, чи потрібно ставати на облік, якщо людина ще навчається і не отримала фах, але вже працює за однією зі спеціальностей з переліку. Лихачов вказує, що у наказі Міноборони цей нюанс не роз’яснений.

Як повідомляв "Телеграф", раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що у МОУ готові відмовитись від військового обліку жінок, якщо Верховна Рада змінить відповідну норму закону.