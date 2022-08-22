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Мобілізація жінок: у Міноборони готові відмовитись від взяття українок на облік – названа умова

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Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Міноборони виступає за пом'якшення вимог до військового обліку жінок
Міноборони виступає за пом'якшення вимог до військового обліку жінок

Маляр нагадала, що зараз в українській армії немає потреби у призові великої кількості жінок

В Україні триває підготовка до взяття на військовий облік жінок певних спеціальностей. Процес має стартувати з 1 жовтня, хоча у добровільному порядку це зробити можна уже зараз. Але, як пояснила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, МОУ та Генштаб готові відмовитись від військового обліку жінок за однієї умови – якщо буде змінено відповідну норму закону.

Про це Маляр написала у своєму Telegram-каналі. Вона нагадала, що обов’язковість постановки жінок певних спеціальностей на військовий облік є нормою закону. Заступниця міністра оборони дослівно навела цю норму, передбачену ст. 1 п. 11 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу": "Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних". "Якщо буде змінено цю норму, Міноборони і Генштаб її виконає", — наголосила Маляр.

Разом з тим вона повідомила, що зараз на погодженні перебуває варіант відповідного законопроекту, підготовлений Міністерством оборони. У ньому, за словами чиновниці, містяться "зміни у бік добровільності". Останнє слово у дій дискусії має поставити парламент. "Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила — лише за її згодою", — підсумувала Маляр.

Вона також пояснила, що наразі у ЗСУ є потреба у фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій. Також, вона знову наголосила — у армії немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Саме з урахуванням цих двох факторів і було підготовлено законодавчі пропозиції міністерства. До них входять:

1) скорочення Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних – відповідно до нинішніх потреб ЗСУ;

2) добровільність постановки на військовий облік жінок, які одержали спеціальності, що міститимуться у доопрацьованому переліку;

3) визначення, що організація взяття жінок на військовий облік в Україні розпочнеться не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше жінкам пояснили, чим для них буде відрізнятись процес взяття на облік від аналогічної процедури для чоловіків.

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#Мобілізація #Військовий облік #Жінки #Ганна Маляр