Жінок почнуть ставити на військовий облік: у чому буде відмінність від мобілізації чоловіків

Процедура прийняття жінок на військовий облік мало чим відрізняється від чоловіків

З 1 жовтня 2022 року в Україні жінки будуть змушені стати на військовий облік, проте ця процедура для нашої країни не є новою, оскільки багато жінок проходять службу в лавах ЗСУ.

Як розповів в інтерв’ю Hromadske начальник Дарницького ТЦК у Києві, полковник Руслан Тригуб, порядок прийняття на облік мало чим відрізняється від того, що діє для чоловіків.

За його словами, в його ТЦК випадки мобілізації жінок нерідкі, оскільки на облік вже ставали лікарі, медсестри та представниці низки інших військових спеціальностей.

Для прийняття жінок на військовий облік необхідно взяти з собою ті самі документи, що і чоловікам:

паспорт;

ідентифікаційний код;

фотографії 3х4;

диплом про освіту.

Також жінці доведеться пройти медкомісію, проте, крім стандартного набору лікарів, їй доведеться окремо пройти гінеколога за межами ТЦК.

"Всі медичні огляди, аналізи, флюорографію та кардіограму ви проводите за місцем проживання. Якщо у вас є недоліки здоров’я, ви надаєте свої медичні документи — медичну книгу або виписки з історії хвороби", — додав він.

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