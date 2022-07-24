Мобілізація продовжується: коли можна відмовитися від отримання повістки

Українців все ще звуть до армії для виконання обов’язку щодо захисту Батьківщини

В Україні щонайменше до кінця літа триватиме загальна мобілізація, пов’язана з повномасштабним вторгненням росії. Багато українців уже отримали або продовжують отримувати повістки. Однак важливо перевіряти документ, перш ніж його вручать — щоб уникнути усіляких ексцесів. Тим більше, що в деяких випадках від повістки можна відмовитись.

Коли саме, нагадає "Телеграф", посилаючись на інформацію "24 каналу". Варто зазначити, що процес відмови від порядку денного має відбуватися у присутності свідків.

Заповнювати повістку під час безпосереднього вручення військовослужбовцям не рекомендується. Юристи пояснюють, що такий процес можна розцінити як підробку документів. Однак, якщо вам вже принесли завірений документ, уважно вивчіть його зміст.

Відмовитись від вручення повістки можна у двох випадках:

якщо ви помітили, що ваші паспортні дані неправильно вказані;

якщо документ загалом заповнений з помилками.

Майте на увазі, що процес вашої відмови має бути офіційно підкріплений за допомогою свідків. У такому разі має бути складений офіційний акт про відмову, який потім буде направлений до військкомату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто викидати отримані повістки та яке покарання за це може загрожувати.

Також ми писали, чому Україна досі не зупиняє загальної мобілізації.