Мобілізація в Україні: скільки служитимуть строковики, люди з освітою, контрактники та офіцери

Окремі строки служби передбачені для строковиків, мобілізованих військовозобов’язаних та контрактників

Загальна мобілізація військовозобов’язаних, під яку підпадає молодь, яка уже закінчила бакалаврат, але ще не зарахована на магістратуру, триває. Наразі її строк спливає 24 серпня, хоча його може бути продовжено. Тож у Генеральному штабі ЗСУ роз’яснили, на який період часу можуть призвати до війська різні категорії людей – від строковиків до офіцерів.

Про це ГШ ЗСУ повідомив на своїй на Facebook-сторінці. Підставою для призначення строку служби є закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", який чітко регулює усі строки проходження служби.

Що стосується строкової служби, то тут може бути два варіанти:

солдати, матроси, сержанти і старшини, яких призвали до ЗСУ та інших військових формувань, служать до 18 місяців;

особи, які на момент призову встигли здобути освіту рівня магістра – до 12 місяців.

Якщо призвали військовозобов’язаного, то строки служби встановлюються такі:

представники офіцерського складу, котрі служать за призовом – 18 місяців;

військовослужбовці, призвані під час мобілізації, на особливий період – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;

військові резервісти, яких призвали під час особливого періоду – на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача Збройних сил України.

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Ще одна категорія військовослужбовців, це ті, хто підписав зі Збройними Силами України контракт. Їхня служба регулюється окремим законом про контрактну службу, стаття 23 якого передбачає такі строки:

для осіб рядового складу – три роки;

для осіб сержантського і старшинського складу – від трьох до п’яти років;

для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів – на час навчання.

Має свої визначені строки контрактної служби і офіцерський склад. А саме:

випускники військових вишів, військових кафедр поділяються на дві категорії – ті, хто здобули льотні спеціальності, служать 10 років, решта спеціальностей – 5 років;

громадяни, які отримали первинне військове звання після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу – від двох до п’яти років;

решта громадян – від одного до п’яти років.

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Якщо військовослужбовець, який служив по контракту, хоче після його завершення продовжити контрактну службу, він може укласти його на новий строк. Залежно від звання, цей строк становить:

для військовослужбовців рівня рядового складу – 3 роки;

для військовослужбовців рівня сержантського і старшинського складу – 3-5 років;

для осіб офіцерського складу – 5-10 років.

При цьому, продовження контракту відбувається винятково за згодою військовослужбовця.

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