Мобилизация в Украине: сколько будут служить срочники, люди с образованием, контрактники и офицеры
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Отдельные сроки службы предусмотрены для срочников, мобилизованных военнообязанных и контрактников
Общая мобилизация военнообязанных, под которую подпадает молодежь, которая уже закончила бакалавриат, но еще не зачислена на магистратуру, продолжается. Поэтому в Генеральном штабе ВСУ разъяснили, на какой период времени могут призвать в армию разные категории людей – от срочников до офицеров.
Об этом ГШ ВСУ сообщил на своей на Facebook-странице. Основанием для назначения срока службы является закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", четко регулирующий все сроки прохождения службы.
Что касается срочной службы, то здесь может быть два варианта:
- солдаты, матросы, сержанты и старшины, призываемые в ВСУ и другие военные формирования, служат до 18 месяцев;
- лица, на момент призыва успевшие получить образование уровня магистра – до 12 месяцев.
Если призвали военнообязанного, то сроки службы устанавливаются следующие:
- представители офицерского состава, служащие по призыву – 18 месяцев;
- военнослужащие, призванные во время мобилизации, на особый период – до окончания особого периода или до оглашения решения о демобилизации;
- военные резервисты, призываемые во время особого периода – на сроки, определенные решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
Еще одна категория военнослужащих, это подписавшие с Вооруженными Силами Украины контракт. Их служба регулируется отдельным законом о контрактной службе, статья 23 которого предусматривает следующие сроки:
- для лиц рядового состава – три года;
- для лиц сержантского и старшинского состава – от трех до пяти лет;
- для курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений – на время обучения.
Имеет свои определенные сроки контрактной службы и офицерский состав. А именно:
- выпускники военных вузов, военных кафедр делятся на две категории – те, кто получил летные специальности, служат 10 лет, остальные специальности – 5 лет;
- граждане, получившие первичное воинское звание после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования лиц до присвоения первичных званий офицерского состава запаса – от двух до пяти лет;
- остальные граждане – от одного до пяти лет.
Если служащий по контракту военный хочет после его завершения продлить контрактную службу, он может заключить его на новый срок. В зависимости от звания этот срок составляет:
- для военнослужащих уровня рядового состава – 3 года;
- для военнослужащих уровня сержантского и старшинского состава – 3-5 лет;
- для лиц офицерского состава – 5-10 лет.
При этом продление контракта происходит исключительно с согласия военнослужащего.
Как сообщал "Телеграф", военнообязанным украинцам рассказали, как должна выглядеть правильно составленная повестка и какие сведения она должна содержать.