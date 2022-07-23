Мобилизация в Украине: сколько будут служить срочники, люди с образованием, контрактники и офицеры

Отдельные сроки службы предусмотрены для срочников, мобилизованных военнообязанных и контрактников

Общая мобилизация военнообязанных, под которую подпадает молодежь, которая уже закончила бакалавриат, но еще не зачислена на магистратуру, продолжается. Поэтому в Генеральном штабе ВСУ разъяснили, на какой период времени могут призвать в армию разные категории людей – от срочников до офицеров.

Об этом ГШ ВСУ сообщил на своей на Facebook-странице. Основанием для назначения срока службы является закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", четко регулирующий все сроки прохождения службы.

Что касается срочной службы, то здесь может быть два варианта:

солдаты, матросы, сержанты и старшины, призываемые в ВСУ и другие военные формирования, служат до 18 месяцев;

лица, на момент призыва успевшие получить образование уровня магистра – до 12 месяцев.

Если призвали военнообязанного, то сроки службы устанавливаются следующие:

представители офицерского состава, служащие по призыву – 18 месяцев;

военнослужащие, призванные во время мобилизации, на особый период – до окончания особого периода или до оглашения решения о демобилизации;

военные резервисты, призываемые во время особого периода – на сроки, определенные решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Еще одна категория военнослужащих, это подписавшие с Вооруженными Силами Украины контракт. Их служба регулируется отдельным законом о контрактной службе, статья 23 которого предусматривает следующие сроки:

для лиц рядового состава – три года;

для лиц сержантского и старшинского состава – от трех до пяти лет;

для курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений – на время обучения.

Имеет свои определенные сроки контрактной службы и офицерский состав. А именно:

выпускники военных вузов, военных кафедр делятся на две категории – те, кто получил летные специальности, служат 10 лет, остальные специальности – 5 лет;

граждане, получившие первичное воинское звание после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования лиц до присвоения первичных званий офицерского состава запаса – от двух до пяти лет;

остальные граждане – от одного до пяти лет.

Если служащий по контракту военный хочет после его завершения продлить контрактную службу, он может заключить его на новый срок. В зависимости от звания этот срок составляет:

для военнослужащих уровня рядового состава – 3 года;

для военнослужащих уровня сержантского и старшинского состава – 3-5 лет;

для лиц офицерского состава – 5-10 лет.

При этом продление контракта происходит исключительно с согласия военнослужащего.

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