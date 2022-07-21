Мобилизация студентов: кого летом могут призвать в армию

В период между выпуском с бакалавриата до зачисления на магистратуру человек официально не имеет статуса студента

Несмотря на то, что в Украине идет общая мобилизация, связанная с военным вторжением россии, военнообязанные мужчины, получающие образование или так или иначе связанные с преподаванием и образовательным процессом, освобождены от необходимости идти на фронт. Тем не менее, есть категория студенческой молодежи, которая все же подлежит призыву в армию.

В нормах действующего закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указано, что студенты дневной и дуальной формы обучения, получающие образование в профессиональных, профессионально-технических, предвысших и высших учебных заведениях, а также ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты призыву на особый период не подлежат. Впрочем, те, кто выпустился с бакалавриата и решил поступить в магистратуру, не подпадают под это правило. Ведь с момента, когда они завершают обучение, получив степень бакалавра, на время вступительных экзаменов и до момента обнародования списков людей, зачисленных на новый учебный год в магистратуру, формально не являются студентами – не имеют студенческого билета и соответствующего статуса.

Поскольку обнародование окончательно сформированных списков студентов происходит 1 сентября, летом студенты, переходящие в процессе своего образования на более высокий уровень, теряют право на отсрочку и могут быть мобилизованы. Они могут получить повестку и должны явиться по этому вызову в военкомат.

Как сообщал Телеграф, украинцы, которые являются студентами зарубежных вузов, имеют право не только на отсрочку от призыва, но и на выезд за пределы Украины – юрист объяснил, какие документы для этого нужны.