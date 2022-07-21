Рус

Мобілізація студентів: кого влітку можуть призвати до армії

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
658
Між бакалавратом та магістратурою людина втрачає статус студента
Між бакалавратом та магістратурою людина втрачає статус студента

У період між випуском з бакалаврату до зарахування на магістратуру людина офіційно не має статусу студента

Попри те, що в Україні триває загальна мобілізація, пов’язана з воєнним вторгненням росії, військовозобов’язані чоловіки, які здобувають освіту чи так чи інакше пов’язані з викладанням та освітнім процесом, звільнені від необхідності йти на фронт. Тим не менше, є категорія студентської молоді, яка все ж підлягає призову до війська.

У нормах чинного закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" вказано, що студенти денної та дуальної форми навчання, які здобувають освіту у професійних, професійно-технічних, передвищих та вищих навчальних закладах, а також асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти призову на особливий період не підлягають. Втім, ті, хто випустився з бакалаврату і вирішив вступити до магістратури не підпадають під це правило. Адже з моменту, коли вони завершують навчання, здобувши ступінь бакалавра, на час вступних випробувань і до моменту оприлюднення списків людей, зарахованих на новий навчальний рік у магістратуру, формально не є студентами – не мають студентського квитка і відповідного статусу.

Оскільки оприлюднення остаточно сформованих списків студентів відбувається 1 вересня, влітку студенти, які переходять в процесі своєї освіти на вищий рівень, втрачають право на відстрочку і можуть бути мобілізовані. Вони можуть отримати повістку і мають з’явитись за цим викликом до військкомату.

Як повідомляв "Телеграф", українці, які є студентами закордонних вишів, мають право не тільки на відстрочку від призову, але й на виїзд за межі України – юрист пояснив, які документи для цього потрібні.

Теги:
#Студент #Мобілізація #Магістратура #Бакалаврат