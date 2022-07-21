Мобілізація студентів: кого влітку можуть призвати до армії

У період між випуском з бакалаврату до зарахування на магістратуру людина офіційно не має статусу студента

Попри те, що в Україні триває загальна мобілізація, пов’язана з воєнним вторгненням росії, військовозобов’язані чоловіки, які здобувають освіту чи так чи інакше пов’язані з викладанням та освітнім процесом, звільнені від необхідності йти на фронт. Тим не менше, є категорія студентської молоді, яка все ж підлягає призову до війська.

У нормах чинного закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" вказано, що студенти денної та дуальної форми навчання, які здобувають освіту у професійних, професійно-технічних, передвищих та вищих навчальних закладах, а також асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти призову на особливий період не підлягають. Втім, ті, хто випустився з бакалаврату і вирішив вступити до магістратури не підпадають під це правило. Адже з моменту, коли вони завершують навчання, здобувши ступінь бакалавра, на час вступних випробувань і до моменту оприлюднення списків людей, зарахованих на новий навчальний рік у магістратуру, формально не є студентами – не мають студентського квитка і відповідного статусу.

Оскільки оприлюднення остаточно сформованих списків студентів відбувається 1 вересня, влітку студенти, які переходять в процесі своєї освіти на вищий рівень, втрачають право на відстрочку і можуть бути мобілізовані. Вони можуть отримати повістку і мають з’явитись за цим викликом до військкомату.

Як повідомляв "Телеграф", українці, які є студентами закордонних вишів, мають право не тільки на відстрочку від призову, але й на виїзд за межі України – юрист пояснив, які документи для цього потрібні.