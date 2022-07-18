В Україні розширяють перелік осіб, що не підлягають мобілізації: що зміниться

Одна категорія українців не підлягатиме мобілізації, друга отримає відстрочку

Разом із воєнним станом в Україні триває і не припиняється загальна мобілізація. Як пояснюють експерти, потреба у свіжих силах на фронті є постійно. Разом з тим, Верховна Рада України запустила процес розширення списку осіб, які не підлягають призову на фронт.

Депутати підтримали у першому читанні відповідний законопроект – за це проголосувало 298 парламентарів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

У пояснювальній записці йдеться, що після прийняття закону в цілому, від призову на фронт будуть звільнені ті громадяни, близькі родичі яких загинули або пропали безвісти під час бойових дій в Донецькій і Луганській областях. Так само не підлягатимуть мобілізації рідні тих, хто загинув чи зник під час бойових дій після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Під близькими родичами маються на увазі чоловіки та дружини, діти, батьки, дідусі та бабусі, а також брати і сестри (повнорідні та неповнорідні) загиблих і зниклих без вісті.

Друге читання законопроекту готуватимуть за скороченою процедурою. На внесення правок у депутатів є 7 днів.

Окрім того, Рада проголосувала за надання відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників незалежно від наявності у них вченого звання чи вченого ступеня.

Як повідомляв "Телеграф", українці можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо будуть заброньовані своїм роботодавцем. Втім, існує цілий перелік правил, за якими надається така бронь.