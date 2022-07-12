Мобілізація в Україні: як забронювати працівника і на скільки це дає відстрочку

Дія наказу про бронювання не може перевищувати 6 місяців

Поки в Україні через воєнний стан триває загальна мобілізація і поліція має право вручити повістку навіть у громадському місці, деякі категорії громадян можуть отримати бронь від виклику до війська. Це питання регулюється законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", який встановлює, хто саме, чому і як може отримати відстрочку.

Як повідомляє офіційний портал КМДА, в загальному сенсі бронюванню підлягають ті військовозобов’язані особи, від роботи яких залежить успішне функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та підприємств, установ і організацій, а також уповноважених банків, які залучаються до роботи в умовах воєнного часу. Наказ про їхнє бронювання діє протягом 6 місяців.

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Як оформити бронювання на працівника

Процедура бронювання від мобілізації прописана в урядовій постанові № 194 и від 03.03.2022 року. Згідно з документом, списки погоджених для бронювання осіб подаються до Міністерства економіки, яке їх і затверджує. При цьому тривалість наданої відстрочки не може перевищувати 6 місяців.

Списки формують керівники підприємств, установ та організацій та подають їх разом із листом-обґрунтуванням до свого органу місцевої влади. У Києві йдеться про районні держадміністрації. Форма подачі пропозиції прописана у додатку 1 до вказаної постанови уряду. Місцеві органи влади погоджують ці списки з Міністерством оборони, а далі вони потрапляють до Мінекономіки.

Коли йдеться про працівників органів державної влади, обсяги бронювання визначаються кількістю людей, необхідних для забезпечення роботи цих установ. Що ж до інших підприємств, установ та організацій, тут насамперед враховується встановлене для них мобілізаційне замовлення.

Кого не можна забронювати

Рішенням головнокомандувача ЗСУ було затверджено перелік військово-облікових спеціальностей, які не підлягають бронюванню. Йдеться про:

спеціальності рядового, сержантського та старшинського складу: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140. 143,144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569.

офіцерського складу за групами ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08. 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47,49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

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Бронювання може бути анульоване

Існує чіткий список підстав, за якими рішення про бронювання може бути анульоване, це:

закінчення строку дії наказу про бронювання

завершення виконання або скасування завдання підприємству, установі, організації щодо задоволення потреб ЗСУ або військових формувань, населення;

ліквідація установи, органу, підприємства, тощо, де працювала заброньована особа;

звільнення особи з місця роботи, де на неї було оформлено бронювання.

Як повідомляв "Телеграф", звільнення від мобілізації можна отримати і через стан здоров’я – визначено перелік хвороб, які його дають.