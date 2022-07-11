Поліцейські роздають повістки на блокпостах та пляжах – у МВС пояснили, чому

Зараз понад 3 мільйони українців стоять на обліку не за місцем проживання

Поки в Україні розгортається новий скандал навколо суперечливого законопроекту про обмеження прав військовозобов’язаних, на блокпостах, пляжах та вулицях українських міст продовжується роздача повісток до військкоматів. Як пояснив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, це не тільки не суперечить законодавству, але і спрямоване на користь ЗСУ.

Як пише "Слово і діло", в ефірі загальнонаціонального телемарафону Монастирський пояснив, що поліція, роздаючи повістки, діє на прохання військових. Він також повідомив, що наразі в Україні понад 3 мільйони осіб перебувають на військовому обліку не за місцем проживання.

Міністр нагадав, що закон вимагає від військовозобов’язаних українців на вимогу ЗСУ ставати на військовий облік. При цьому президент Володимир Зеленський наполягає, що для громадян має зберігатись свобода пересування в межах країни. Тому Монастирський закликав українців до свідомої позиції щодо взяття на військовий облік.

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Як повідомляв "Телеграф", 5 липня від різних державних керівних структур прозвучали заяви про те, що військовозобов’язаним українцям необхідно буде брати дозвіл у військкоматі, щоби виїхати кудись на території України. Мовляв, ця норма існує ще з 1992 року, проте досі в ній не виникало потреби. Здійнявся скандал, владу звинувачували у порушенні прав громадян. Зрештою в ситуацію втрутився президент Зеленський, який попросив Міноборони та Генштаб не приймати подібних рішень без його участі.