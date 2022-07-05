Історія з довідками з військкомату дійшла Зеленського: як змінювалися позиції Генштабу і чого дійшли

Гучне рішення заплутало українців

Українців сполохало рішення Генштабу про необхідність чоловікам отримувати довідки від військкомату для виїзду за межі своєї області.

Протягом доби 5 липня було зроблено кілька суперечливих заяв, які, мабуть, заплутали людей ще сильніше. "Телеграф" стежив за розвитком подій, спробував розібратися в ситуації.

Про підготовку відповідного документа стало відомо ще 4 липня, коли про це повідомила пресслужба Запорізької ОВД. А вже вранці 5 липня коментар про це надала пресслужба Генштабу.

За його інформацією, чоловікам необхідно отримати відповідну довідку у своєму військкоматі у випадках, коли їм треба виїхати за межі своєї області. Для цього їм треба прибути до місцевого центру комплектації (колишній військкомат) та звернутися до його керівника.

"У зв’язку з поверненням великої кількості чоловіків у свої будинки виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов’язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що в повідомленні Генштабу було зазначено, що в майбутньому також планується використовувати додаток Дія для військового обліку, проте пізніше ця пропозиція була видалена.

У Міноборони ж повідомляли, що ця норма насправді існує ще з 1992 року, проте до початку вторгнення Росії необхідності контролю за переміщенням чоловіків не було.

Координатор руху адвокатів ЗСУ Євгенія Рябека пізніше додала, що така довідка буде потрібна лише при переїзді на нове місце проживання на тривалий час.

Водночас полковник Генштабу Олександр Хлісь пояснював, що після початку вторгнення багатьом українцям довелося залишити свої будинки та переїхати на нове місце. Оскільки багато хто при цьому міг втратити свої документи, то норму про необхідність виписки з місця проживання вирішили не вводити, а тепер Генштаб намагається уточнити дані про військовозобов’язаних на підконтрольних територіях.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський увечері записав відеозвернення, в якому заявив, що має намір почути всі деталі з гучної ініціативи від глав Міноборони та Генштабу і попросив надалі не приймати подібних рішень без його відома.