Українцям хочуть заборонити виїжджати за межі місця прописки: у мережі обговорюють дивний документ

Щоб виїхати з населеного пункту, доведеться отримати дозвіл у військкоматі

Військовозобов’язаним українцям хочуть заборонити виїжджати за межі місця їхньої прописки без повідомлення місцевого центру комплектації та соціальної підтримки (військкомату).

Як повідомила пресслужба Запорізької ОВА, відповідні зміни у правилах було введено через воєнний стан.

"Так, згідно з законодавством, виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації громадян, які перебувають на військовому обліку у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, дозволений лише за наявності спеціального дозволу керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що право на виїзд можуть отримати:

призовники, які мають право на відстрочення;

особам призовного віку, за наявності поважних причин;

військовозобов’язаним та резервістам, які не підлягають призову;

заброньованим працівникам;

Пізніше нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко оприлюднив фото документа, яким запроваджується це рішення. Більш детальні коментарі та пояснення про те, що це означає, він пообіцяв надати пізніше.

"Завтра напишу більше інформації, з юридичними висновками. Звертаю увагу що зараз війна, все змінюється досить динамічно. МО працює суто в рамках діючого законодавства", — написав він.

Як повідомлялося раніше, низка категорій військовозобов’язаних після призову на військову службу можуть отримати право на демобілізацію, втім, юристи попереджають, що у разі призову піти зі служби не так вже й просто.