Украинцам хотят запретить выезжать за пределы места прописки: в сети обсуждают странный документ
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Чтобы выехать из населенного пункта, придется получить разрешение в военкомате
Военнообязанным украинцам хотят запретить выезжать за пределы места их прописки без уведомления местного центра комплектации и социальной поддержки (военкомата).
Как сообщила пресс-служба Запорожской ОВА, соответствующее изменения в правилах были введены из-за военного положения.
"Так, согласно законодательству, выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации граждан, состоящих на военном учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, разрешен только при наличии специального разрешения руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки", — говорится в сообщении.
Отмечается, что право на выезд могут получить:
- призывники, которые имеют право на отсрочку;
- лицам призывного возраста, при наличии уважительных причин;
- военнообязанным и резервистам, которые не подлежат призыву;
- забронированным работникам;
Позже нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко обнародовал фото документа, которым вводится это решение. Более детальные комментарии и пояснения о том, что это значит, он пообещал предоставить позже.
"Завтра напишу больше информации с юридическими выводами. Обращаю внимание на то, что сейчас война, все меняется достаточно динамично. МО работает чисто в рамках действующего законодательства", — написал он.
Как сообщалось ранее, ряд категорий военнообязанных после призыва на воинскую службу могут получить право на демобилизацию, впрочем, юристы предупреждают, что в случае призыва, уйти со службы не так уж и просто.