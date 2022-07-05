Украинцам хотят запретить выезжать за пределы места прописки: в сети обсуждают странный документ

Чтобы выехать из населенного пункта, придется получить разрешение в военкомате

Военнообязанным украинцам хотят запретить выезжать за пределы места их прописки без уведомления местного центра комплектации и социальной поддержки (военкомата).

Как сообщила пресс-служба Запорожской ОВА, соответствующее изменения в правилах были введены из-за военного положения.

"Так, согласно законодательству, выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации граждан, состоящих на военном учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, разрешен только при наличии специального разрешения руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что право на выезд могут получить:

призывники, которые имеют право на отсрочку;

лицам призывного возраста, при наличии уважительных причин;

военнообязанным и резервистам, которые не подлежат призыву;

забронированным работникам;

Позже нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко обнародовал фото документа, которым вводится это решение. Более детальные комментарии и пояснения о том, что это значит, он пообещал предоставить позже.

"Завтра напишу больше информации с юридическими выводами. Обращаю внимание на то, что сейчас война, все меняется достаточно динамично. МО работает чисто в рамках действующего законодательства", — написал он.

Как сообщалось ранее, ряд категорий военнообязанных после призыва на воинскую службу могут получить право на демобилизацию, впрочем, юристы предупреждают, что в случае призыва, уйти со службы не так уж и просто.