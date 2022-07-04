Мобилизация в Украине: разрешение на выезд за границу могут получить еще несколько категорий мужчин

Новый законопроект предлагает разрешить выезд за границу родителям с малолетними детьми

Верховная Рада Украины предложила, кроме владельцев "белых билетов", выпускать за границу еще некоторые категории мужчин. В частности, речь идет о родителях малолетних детей

Текст соответствующего законопроекта №7484-1 появился в базе данных официального сайта украинского парламента. Он расширяет список семейных обстоятельств, которые могут стать основанием покинуть страну. Сейчас такое разрешение могут получить мужчины, у которых трое и более детей в возрасте младше 18 лет. Если документ примут, то же право появится у тех,

кто имеет двоих детей младше 14 лет;

одного ребенка в возрасте до 14 лет и беременную жену;

одного ребенка, которому еще не исполнилось 3 года.

Этим перечень оснований для выезда из Украины не исчерпывается. К "выездным" категориям законопроект также предлагает отнести:

женщин и мужчин, которые самостоятельно воспитывают одного ребенка, или более в возрасте до 18 лет;

опекунам, попечителям, приемным и родным родителям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

гражданам, имеющим недвижимость или владеющим бизнесом в других странах или имеющим вид на постоянное проживание;

украинцам с действующими рабочими и спортивными контрактами и морякам, в том числе заменяющим россиян;

лицам, которые, находясь за границей, смогут приносить больше экономической выгоды Украине, чем сидя дома без работы;

спортсменам, отправляющимся на международные соревнования, тренировочные сборы и т.д.

Также в документе предлагается оставить право выезда за границу лицам, по закону о мобилизации, имеющим право на отсрочку от призыва на военную службу. Сейчас у них такой возможности нет.

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Предлагаемый законопроект также предусматривает расширение списка лиц, выполняющих важные функции в тылу, и поэтому они могут быть освобождены от мобилизации. За ними предлагается оставить право мобилизоваться добровольно.

Напомним, Центр противодействия дезинформации разъяснил, какие категории женщин в Украине могут подлежать мобилизации, а о каких в сети разгоняют фейки.