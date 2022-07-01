Все ли владельцы "белых билетов" могут выехать за границу во время войны

Мужчины призывного возраста могут выехать за границу, если они непригодны к службе

"Белым билетом" называют учетно-военный документ непригодных или частично непригодных для службы мужчин. Что должно быть написано в билете, чтобы мужчину пропустили на границе? Все ли виды билетов дают такую возможность? Ответы на эти вопросы предоставляет юридическая сотня

Пригодность к военной службе определяет исключительно Военно-медицинская комиссия. Есть три вида непригодности, которые может определить комиссия:

"ограниченно пригодный";

"Непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время";

"Непригоден к военной службе с исключением из военного учета".

В первых двух случаях во время военного положения вас могут мобилизовать и использовать на службе. В третьем случае вы полностью освобождаетесь от мобилизации.

Выезд за границу

Во время действия военного положения ограничен выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть ряд исключений. Одним из них является вид военно-медицинской комиссии о непригодности к службе. Это означает, что беспрепятственно выпустят за пределы страны только тех мужчин, которые не пригодны к военной службе и сняты с военного учета.

Ограниченно пригодные мужчины не могут уехать за границу, пока действует военное положение.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят закрепить запрет на выезд за границу для мужчин. Также нардепы намерены уточнить список военнообязанных, которые являются исключением и могут выезжать за границу.