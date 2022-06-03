Можно ли выехать за границу, имея на руках "белый билет": что говорит законодательство

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и ограничения для мужчин на выезд за границу

После продления в Украине военного положения и массовой мобилизации, повестки в военкомат получают и граждане, которые до начала войны были освобождены от призыва и несения службы в рядах ВСУ и других формированиях по причине неудовлетворительного состояния здоровья (имеющие так называемые "белые билеты"). При этом многие из таких граждан не знают: подпадают ли они под категорию граждан, которым запрещен выезд за границу, или нет.

"Телеграф" разбирался, кто из мужчин мобилизационного возраста может покинуть Украину.

Виды "белых билетов"

"Белый билет" означает категорию пригодности гражданина к воинской службе и мобилизации в зависимости от вида и степени его заболеваемости.

Степень пригодности определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК). Существуют следующие категории ограниченности к службе:

Ограниченно годен к военной службе;

Непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время;

Непригоден к военной службе, снят с военного учета.

"Белые билеты" и военное положение

В условиях военного положения лица "ограниченно пригодные к военной службе" и "непригодные к военной службе в мирное время, ограниченно пригодные в военное время" могут служить и быть призванными во время мобилизации, нести службу в тылу.

Освобождаются от мобилизации только те граждане, которые имеют" белый билет" категории "Непригодный для военной службы со снятием с военного учета".

Кого выпускают за границу

Согласно законодательству Украины, в условиях военного положения выехать за границу могут все граждане Украины, кроме граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (с исключениями).

Среди исключений являются мужчины, которые имеют:

удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;

заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.

То есть, выехать из Украины за границу могут исключительно граждане с "белым билетом" в котором определена непригодность к военной службе со снятием с военного учета.

Ограниченно пригодные в военное время не могут уехать за пределы Украины.

Как сообщалось, решение властей о полном запрете выезда за пределы Украины пригодных к мобилизации лиц мужского пола вызвало неудовольствие у части общества. В связи с этим в планах властей — создать перечень профессий, которым разрешат выехать за пределы страны.