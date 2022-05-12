Выезд военнообязанных за границу во время войны: кто может покинуть страну

Помните, что на границе вам понадобится не только паспорт

Граждане Украины с началом полномасштабного вторжения рф постоянно пересекают госграницу, выезжая в соседние страны. Имеют такое право и военнообязанные люди — правда, далеко не все.

О том, кто может покинуть Украину, имея статус военнообязанного, расскажет "Телеграф", ссылаясь на "Юрлигу".

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Перечень военнообязанных лиц, которым разрешен выезд за границу даже во время активных боевых действий, определен ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Всего в этом списке 16 позиций.

◘ "Забронированные" военнообязанные — таких лиц "оставляют при себе" органы государственной власти, местной власти, часть предприятий и т.п. Кто может попасть под такое исключение, определяет Постанова Кабмина от 3 марта 2022 года под номером 194.

Документы: паспорт и выдержка из приказа о получении отсрочки от призыва.

◘ Временно непригодные к службе военнообязанные — которых могут вернуть в армию уже через полгода, если состояние здоровья нормализуется.

◘ Женщины и мужчины, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей.

Документы: свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке, решение суда, решение органа опеки, удостоверение многодетной семьи.

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◘ Военнообязанные, в одиночку воспитывающие ребенка (детей) до 18 лет.

Документы: свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о смерти второго родителя или решение суда о лишении того прав.

◘ Военнообязанные, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

◘ Военнообязанные, на попечении которых находится тяжело больной ребенок (врожденные изъяны поведения, онкология, паралич, инсулиновая зависимость и т.п.).

Документы: справка, подтверждающая диагноз ребенка, от медзаведения.

◘ Мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Читайте также: Категория Мир Выезд за границу с ребенком с инвалидностью: кому разрешено и какие документы нужны На период действия военного положения запрещается выезд за пределы страны граждан Украины мужского пола от 18 до 60 лет, в то же время ограничения не применяются к отдельным категориям лиц

◘ Опекуны, усыновители, приемные родители, которые содержат несовершеннолетних детей-сирот или деток, лишенных родительской заботы.

◘ Военнообязанные, постоянно ухаживающие за больной женой (мужем), ребенком или родителями (своими или мужа).

Документы: медицинское заключение, что люди нуждаются в постороннем уходе.

◘ Военнообязанные с мужем (женой) или одним из родителей, которые имеют инвалидность I или II группы.

◘ Военнообязанные, которые являются опекунами лица с инвалидностью, которое определено судом как недееспособное.

◘ Военнообязанные, имеющие несовершеннолетнего ребенка и супруга (супругу), который уже проходит военную службу.

Документы: свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке, справка из в/ч о прохождении военной службы другим супругом.

◘ Нардепы Украины, депутаты ВР АР Крым.

◘ Работники органов военного управления, в/ч, предприятий, связанных с Минобороны Украины, ВСУ и других военных органов. Сюда же входят и полицейские.

◘ Другие военнообязанные, которым может быть разрешен выезд в индивидуальном порядке и исключительно при законных обстоятельствах.

◘ Люди, получающие высшее образование за границей, ассистенты, аспиранты и докторанты.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда мужчины призывного возраста смогут получить возможность свободно покидать страну. Об этом поведал премьер Денис Шмыгаль.

Также мы писали, что сейчас в Украине упрощена схема выезда за границу для приобретения топлива.