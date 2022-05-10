Укр

Для украинцев частично изменили правила пересечения границы: объяснение от Госпогранслужбы

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
944
Как уехать из страны во время войны Новость обновлена 10 мая 2022, 10:12
Как уехать из страны во время войны

Правила пересечения границы Украины и ограничения выезда во время военного положения

С 24 февраля 2022 года, когда российская федерация ворвалась на украинские земли и начала свою кровавую войну, в Украине официально объявили военное положение, в рамках которого выезд за пределы страны гражданам призывного возраста был запрещен. В настоящее время, согласно распоряжению Кабинета министров, условия пересечения границы частично поменяли. Какие именно изменения внедрили, объяснили в Госпогранслужбе.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Стоит отметить, что основное правило будет оставаться неизменным: мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) уезжать из Украины не имеют права. Однако и в этом ограничении есть несколько исключений.

Каким мужчинам призывного возраста разрешено выезжать из Украины

  • Граждане, которых признали непригодными к военной службе из-за состояния здоровья и исключенных из военного учета.

При пересечении границы лицо обязано иметь при себе временное удостоверение военнообязанного или военный билет с пометкой, а также выписку из приказа, подтверждающего увольнение с военной службы и исключение из списков личного состава;

  • Граждане, постоянно проживающие за пределами Украины.
  • Соискатели профессионального высшего и высшего образования за рубежом.
  • Граждане, обладающие инвалидностью любой группы.
  • Граждане мужского пола, сопровождающие лиц с инвалидностью I или II группы и являющиеся отцом, сыном, мужем или зятем указанного лица.

При себе при выезде за границу обязательно документы, подтверждающие родственные связи и инвалидность.

  • Граждане, сопровождающие людей с инвалидностью I или II группы или другое лицо, и требующие систематического ухода.
  • Граждане, проводящие лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными.
  • Граждане, которые имеют детей с инвалидностью и являются их родителями, опекунами, попечителями, родителями-воспитателями.

В таком случае при себе при выезде за границу нужно иметь удостоверение, которым подтверждается назначение социальной помощи, с пометкой категории "ребенок с инвалидностью", справку о получении государственной социальной помощи детям с инвалидностью и документы, подтверждающие родственные связи.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие документы нужно предъявить мужчинам, подлежащим мобилизации при пересечении государственной границы.

Теги:
#Украина #Мобилизация #Призывной возраст #За кордон
Город понес ужасные разрушения и потери
Crime
Дом стал братской могилой: в Изюме из-под завалов пятиэтажки вытащили десятки погибших жителей
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Город понес ужасные разрушения и потери
Дом стал братской могилой: в Изюме из-под завалов пятиэтажки вытащили десятки погибших жителей
Дата публикации
Категория
Кошелек украинцев ощутит на себя последствия войны
Рост цен неминуем: некоторые продукты подорожают сразу на 40% из-за войны в Украине
Дата публикации
Категория
У путина есть несколько задач
Ядерной войны не будет: Арестович озвучил новый план путина после 9 мая
Дата публикации
Категория
Жительница Мариуполя Вера Каменецкая
Старички выбрасывались из окон, а трупы хоронили в мусорных баках - жительница Мариуполя об оккупации, фильтрации и допросе в ФСБ
Дата публикации
Категория
Россияне продолжают бомбить Украину, однако они уже проиграли
Война – день 76: войска путина с остервенением атакуют и бьют по украинским городам, но проигрывают войну