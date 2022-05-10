Для украинцев частично изменили правила пересечения границы: объяснение от Госпогранслужбы

Правила пересечения границы Украины и ограничения выезда во время военного положения

С 24 февраля 2022 года, когда российская федерация ворвалась на украинские земли и начала свою кровавую войну, в Украине официально объявили военное положение, в рамках которого выезд за пределы страны гражданам призывного возраста был запрещен. В настоящее время, согласно распоряжению Кабинета министров, условия пересечения границы частично поменяли. Какие именно изменения внедрили, объяснили в Госпогранслужбе.

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Стоит отметить, что основное правило будет оставаться неизменным: мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) уезжать из Украины не имеют права. Однако и в этом ограничении есть несколько исключений.

Каким мужчинам призывного возраста разрешено выезжать из Украины

Граждане, которых признали непригодными к военной службе из-за состояния здоровья и исключенных из военного учета.

При пересечении границы лицо обязано иметь при себе временное удостоверение военнообязанного или военный билет с пометкой, а также выписку из приказа, подтверждающего увольнение с военной службы и исключение из списков личного состава;

Граждане, постоянно проживающие за пределами Украины.

Соискатели профессионального высшего и высшего образования за рубежом.

Граждане, обладающие инвалидностью любой группы.

Граждане мужского пола, сопровождающие лиц с инвалидностью I или II группы и являющиеся отцом, сыном, мужем или зятем указанного лица.

Читайте также: Категория Украина Стало известно, когда мужчинам призывного возраста разрешат выезд за границу Пока идет война, выезд за пределы страны мужчинам призывного возраста не разрешается. Исключение — отдельные категории граждан

При себе при выезде за границу обязательно документы, подтверждающие родственные связи и инвалидность.

Граждане, сопровождающие людей с инвалидностью I или II группы или другое лицо, и требующие систематического ухода.

Граждане, проводящие лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными.

Граждане, которые имеют детей с инвалидностью и являются их родителями, опекунами, попечителями, родителями-воспитателями.

В таком случае при себе при выезде за границу нужно иметь удостоверение, которым подтверждается назначение социальной помощи, с пометкой категории "ребенок с инвалидностью", справку о получении государственной социальной помощи детям с инвалидностью и документы, подтверждающие родственные связи.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие документы нужно предъявить мужчинам, подлежащим мобилизации при пересечении государственной границы.