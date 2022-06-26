Мужчинам хотят законодательно запретить выезд за границу: список исключений

В настоящее время запрет базируется на указе президента

Верховная рада хочет на законодательном уровне закрепить запрет на выезд за границу для мужчин, а в новом документе нардепы также собираются уточнить список тех военнообязанных, кто является исключением.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту №7484, после начала военного вторжения россии, в Украине было введено военное положение и всеобщая мобилизация. Хоть для всех военнообязанных мужчин ввели запрет на выезд из страны, но до сих пор он базировался на указе президента.

Кроме того, авторы документа указывают, что существующее законодательство имело ряд неточностей и нуждалось в исправлениях.

Так парламентарии предлагают подкрепить выезд за границу соответствующим законом. В нем содержатся положения о запрете на выезд за границу всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, но при этом оставить несколько исключений.

Так к исключениям относятся:

многодетные отцы, на содержании которых имеются трое или больше детей в возрасте до 18 лет;

отцы-одиночки с ребенком до 18 лет;

мужчины, которые были признаны военно-врачебной комиссией, лицами с инвалидностью;

студенты, получающие образование на дневной или дуальной форме обучения.

Также в список исключений попадают мужчины, которым исключение было дано решением Кабмина. В настоящее время к таковым относятся:

водителям, перевозящим грузы на нужды ВСУ или гуманитарную помощь;

дальнобойщикам на фурах, имеющим лицензию;

железнодорожникам, обеспечивающим функционирование железной дороги;

спортсменам и тренерам для участия в международных состязаниях.

Норма будет оставаться в силе до конца военного положения.

Как сообщалось ранее, недавно заместитель главы Минцифры заявил, что выезжать за границу также могут разрешить некоторым сотрудникам IT-сферы, кроме того предприятиям в сфере позволят бронировать сотрудников