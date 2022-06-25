Пересечение границы мужчинами призывного возраста: названы три условия для выезда за гуммопомощью

Пограничники сообщили три условия, необходимые для пересечения

С момента полномасштабного вторжения россии в Украине официально объявили военное положение, в рамках которого выезд за пределы украинской границы решили ограничить для мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет. Однако, согласно действующему законодательству, существуют определенные исключения, когда граждане Украины мужского пола все же могут уехать за пределы страны. В частности, это касается мужчин, перевозящих гуманитарную помощь.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, для того, чтобы пересечь границу, военнообязанным украинцам, занимающимся перевозкой гуммпомощи, нужно иметь при себе определенные документы.

Пересечение границы — что известно

По словам руководителя отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления ГНСУ Игоря Матвийчука, во время действия военного положения в стране мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны получить разрешение на выезд за пределы Украины в областной военной администрации или в Министерстве инфраструктуры. Главным условием выдачи соответствующего документа является перевозка гуманитарной помощи. Решение о пропуске граждан будет приниматься на основе трех условий.

Что требуют

При пересечении границы мужчина в обязательном порядке должен иметь при себе решение государственной областной военной администрации или Мининфраструктуры, оформленное в виде приказа или распоряжения (письменный вид или фото на телефоне).

Паспорт.

Быть в списке информационной системы "Шлях", что позволяет за секунды проверять водителей от 18 до 60 лет, которые едут за границу за помощью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине частично изменили список мужчин, которые могут уехать из страны во время действия военного положения.

Также напомним, какие документы нужно предъявить мужчинам, подлежащим мобилизации при пересечении государственной границы.