В Украине обновили список мужчин, которые могут выехать за границу: кто в него попал

Кому из мужчин разрешается покидать пределы Украины во время военного положения

В Украине продлили сроки действия военного положения до 25 мая, а вместе с этим были внесены изменения в правила по выезду украинских мужчин за границу.

Как известно, после начала вторжения россии в Украину, Верховная Рада проголосовала за введение всеобщего военного положения. По Закону "О правовом режиме военного положения" предусмотрен запрет на выезд из страны лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Впрочем, в этом списке предусмотрены и исключения.

Забронированные работники

Военнообязанные из этой категории не подлежат мобилизации в военный период, поскольку необходимы государству на своих рабочих местах, чтобы обеспечивать бесперебойное функционирование структур государственной власти или критических предприятий и структур.

"Бронирование" этих работников происходит в порядке, который устанавливается Кабмином и им выдается удостоверение об отсрочке от призыва.

Лица непригодные к военной службе

В эту категорию попадают люди с инвалидностью, а также те мужчины, которые имеют заключение медкомиссии о непригодности к несению воинской службы с обязательным снятием их с учета.

Также к ним относятся мужчины, которых признали временно не подходящими к несению службы по состоянию здоровья. В таком случае, им выдаются соответствующие справки на срок до шести месяцев, после истечения которых им вновь придется проходить медкомиссию.

Отцы, у которых есть дети до 18 лет

В этот список попадают лишь те родители, которые самостоятельно воспитывают детей или приемные родители, воспитывающие сирот. Также сюда относятся те родители, у которых есть трое или больше детей, или ребенок с инвалидностью любой группы.

Ухаживающие за больными

Сюда относятся те мужчины, которые ухаживают за женой или родителями с инвалидностью или сопровождающие лица человека с инвалидностью I или II группы.

Также при наличии документов, это касается и мужчин-сиделок, которые ухаживают за людьми, нуждающимися в постоянном уходе.

Мужчины имеющие ПМЖ в другой стране

Те украинцы, которые имеют постоянное место жительства за пределами Украины также могут уехать из страны во время военного положения. Однако для этого им надо иметь необходимые документы, которые это подтверждают.

Студенты и преподаватели

Студенты, получающие образование по дневной или дуальной форме, а также преподаватели, которые получили от военкомата документы об отсрочке от призыва могут покинуть пределы Украины, однако не более чем на шесть месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие документы необходимы мужчинам для того, чтобы иметь возможность выехать за границу во время военного положения.