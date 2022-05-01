В Україні оновили список чоловіків, які можуть виїхати за кордон: хто до нього потрапив

Кому з чоловіків дозволяється залишати межі України під час воєнного стану

В Україні продовжили терміни дії воєнного стану до 25 травня, а разом з цим було внесено зміни до правил виїзду українських чоловіків за кордон.

Як відомо, після початку вторгнення росії в Україну Верховна Рада проголосувала за введення загального воєнного стану. За Законом "Про правовий режим воєнного стану" передбачено заборону на виїзд із країни осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Втім, у цьому списку передбачені винятки.

Заброньовані працівники

Військовозобов’язані з цієї категорії не підлягають мобілізації у військовий період, оскільки необхідні державі на своїх робочих місцях, щоб забезпечувати безперебійне функціонування структур державної влади чи критичних підприємств та структур.

"Бронювання" цих працівників відбувається у порядку, який встановлюється Кабміном та їм видається посвідчення про відстрочку від призову.

Особи непридатні до військової служби

До цієї категорії потрапляють люди з інвалідністю, а також ті чоловіки, які мають висновок медкомісії про непридатність до несення військової служби з обов’язковим зняттям їх з обліку.

Також до них належать чоловіки, яких визнали, що тимчасово не підходять до несення служби за станом здоров’я. У такому разі їм видаються відповідні довідки на строк до шести місяців, після закінчення яких їм знову доведеться проходити медкомісію.

Батьки, які мають дітей до 18 років

До цього списку потрапляють лише ті батьки, які самостійно виховують дітей або прийомні батьки, які виховують сиріт. Також сюди відносяться ті батьки, які мають троє або більше дітей, або дитину з інвалідністю будь-якої групи.

Ті, що доглядають хворих

Сюди відносяться ті чоловіки, які доглядають дружину або батьків з інвалідністю або супроводжуючі особи людини з інвалідністю I або II групи.

Також за наявності документів, це стосується і чоловіків-доглядальниць, які доглядають людей, які потребують постійного догляду.

Чоловіки, які мають ПМП в іншій країні

Ті українці, які мають постійне місце проживання за межами України, також можуть виїхати з країни під час воєнного стану. Однак для цього їм потрібно мати необхідні документи, які це підтверджують.

Студенти та викладачі

Студенти, які здобувають освіту за денною або дуальною формою, а також викладачі, які отримали від військкомату документи про відстрочку від призову, можуть покинути межі України, проте не більше ніж на шість місяців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які документи необхідні чоловікам для того, щоб мати можливість виїхати за кордон під час воєнного стану.