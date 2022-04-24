Відстрочка від мобілізації для студентів та викладачів: хто зможе нею скористатися і чи можна виїхати за кордон

Адвокат пояснила нюанси відстрочки від мобілізації для студентів та викладачів

В Україні наступного дня після початку військового вторгнення росії було оголошено загальну мобілізацію, яка за необхідності може розгортатися в чотири етапи. Водночас частина військовозобов’язаних українців отримали право скористатися відстрочкою від призову, серед них студенти професійно-технічної освіти та їхні викладачі.

Нюанси законодавства пояснила адвокатка Мая Сергєєва.

За її словами, це робиться з метою забезпечення України необхідною кількістю фахівців та кваліфікованими працівниками, які допоможуть із відновленням країни після завершення війни.

"Правом на відстрочку зможуть скористатися студенти професійно-технічних училищ відповідного профілю, професійних ліцеїв, навчально-виробничих центрів, навчальних центрів, центрів підготовки та перепідготовки робочих кадрів, навчально-курсового комбінату. Студенти вищої освіти, асистенти, аспіранти та докторанти", — сказала вона.

Вона наголосила, що це стосується лише тих студентів, які здобувають освіту за денною або дуальною формою.

Крім того, така опція передбачена і для освітян зазначених закладів, а також наукових установ та шкіл середньої загальної освіти, якщо це є їх основним місцем роботи та вони мають принаймні 0,75 ставки.

Ці люди також можуть виїжджати за кордон, але лише за умови, якщо вони мають на руках довідку, що підтверджує те, що військкомат дав їм таку відстрочку. Водночас вона наголошує, що відстрочка не рівноцінна зняттю з військового обліку, а тому за кордоном вони можуть перебувати не більше 6 місяців.

Читайте також: Категорія Україна "Заплатив ЗСУ і гуляй!": в Україні вигадали новий спосіб боротьби з ухилянтами В мережі дискутують на тему "чи можуть чоловікам призовного віку дозволити легально залишати Україну зі сплатою внеску на ЗСУ"

Як повідомлялося раніше, далеко не всі військовозобов’язані українці підлягають мобілізації, серед них багатодітні батьки, працівники критично важливих держструктур, люди з інвалідністю та інші. З повним списком можна ознайомитись за цим посиланням.