Правила перетину кордону під час воєнного стану: довідник для "виїзних" чоловіків

В Україні розробили довідник про умови виїзду за кордон під час війни

З 24 лютого в Україні триває воєнний стан, у рамках якого чоловіки призовного віку (від 18 до 60 років) не мають права виїзду за межі країни. Проте, уряд передбачив ймовірні потреби українців та ввів дозволи для виїзду за кордон окремим групам чоловіків. До їх списку увійшли особи чоловічої статі, які супроводжують дітей або громадян, що потребують допомоги.

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Для того, аби громадянам України було легше розібратися в умовах виїзду з країни, Міністерством оборони спільно з Державною прикордонною службою, а також Міністерством соціальної політики було підготовано спеціальний довідник.

Відповідну інформацію у своєму Телеграм-каналі оприлюднила перша леді України Олена Зеленська.

У вказаному довіднику зазначений перелік усіх необхідних документів для перетину кордону, а також умови виїзду чоловіків призовного віку.

Читайте також: Категорія Україна Частині українців стало легше перетинати кордон: про кого мова і які потрібні документи На час війни уряд дозволив перетинати кордон чоловікам від 18 до 60 років, в яких є інвалідність і це підтверджено документально

Яким категоріям чоловіків від 18 до 60 років можна виїхати з України під час воєнного стану

чоловіки, які мають на утриманні трьох або більше неповнолітніх дітей (до 18 років),

чоловіки, які самотужки виховують неповнолітнього (до 18 років),

опікун, піклувальник, прийомний батько або батько-вихователь, який опікується дитиною-сиротою чи дитиною, що була позбавлена батьківської опіки (віком до 18 років),

чоловік-усиновлювач неповнолітнього;

батько, опікун, піклувальник, прийомний батько, батько-вихователь, на вихованні якого є дитина з інвалідністю,

батько, на вихованні у якого є неповнолітня особа з інвалідністю (до 18 років), який залишився в межах України, в той момент, коли його дитина вже виїхала за кордон,

батько, усиновлювач, опікун, піклувальник, прийомний батько, батько-вихователь, на вихованні якого є тяжко хвора дитина,

чоловік, на утриманні якого знаходиться повнолітня дитина з інвалідністю (від 18 років) I чи II групи,

чоловік, який визнаний особою з інвалідністю,

чоловік, зайнятий систематичним доглядом за тяжко хворою дружиною, дитиною, батьком або матір'ю, батьками офіційної дружини, які, згідно з висновком медичної комісії потребують постійного догляду,

чоловіки, які доглядають за дружиною з інвалідністю І чи ІІ групи, батьком або матір'ю з інвалідністю I чи II групи,

чоловіки-опікуни осіб з інвалідністю, які суд визнав недієздатними;

чоловіки, які є працівниками будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів надання соціальних послуг), які здійснюють систематичний догляд за ними.

Окрім того, у тексті довідника можна знайти зразки документів, які потрібні для виїзду за межі України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чоловікам, які мають на руках документ, що посвідчує статус особи з інвалідністю та містить інформацію щодо групи та причини хвороби, мають змогу виїжджати за межі України.