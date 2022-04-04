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Деяким чоловікам дозволили виїзд закордон в умовах війни: хто може перетинати кордон

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Прикордонний пункт Новина оновлена 04 квітня 2022, 16:53
Прикордонний пункт

Для цього знадобиться спеціальне посвідчення.

В Україні внесли зміни до правил перетину державного кордону на час дії воєнного стану. Зокрема, чоловікам від 18 до 60 років з документально підтвердженою інвалідністю дозволили покидати країну.

Про це у понеділок, 4 квітня, повідомила Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що цій категорії чоловіків під час перетину кордону необхідно мати при собі посвідчення, яке підтверджує відповідний статус і містить інформацію щодо групи та причини інвалідності.

Так, перетин кордону дозволили наступним категоріям:

  • чоловікам/жінкам з інвалідністю І чи ІІ групи. Цю категорію може супроводжувати один або обоє батьків, на утриманні яких перебуває така особа з інвалідністю, або ж дружина/чоловіка, повнолітні син/донька, їх дружини/ чоловіки (за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність);
  • чоловікам/жінкам з інвалідністю І чи II групи або іншим особам, які потребують постійного догляду — дозволяється супровід особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними категоріями осіб;
  • чоловікам/жінкам з інвалідністю, які визнані судом недієздатними — дозволяється супровід їхнього опікуна, а в разі, коли опікуна такій особі не призначено, — у супроводі одного з повнолітніх членів сім’ї;
  • чоловікам/жінкам з інвалідністю або іншим особам, які потребують постійного догляду, які проживають/перебувають у закладах/установах різних форм власності та підпорядкування й отримують соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду, — у супроводі осіб, у тому числі працівників закладу догляду.

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Додається, що чоловіків з інвалідністю можуть супроводжувати лише такі особи, які не перебувають на військовому або спеціальному обліку у Міноборони, СБУ чи у Службі зовнішньої розвідки. Якщо ж особа, що супроводжує, перебуває на військовому або спеціальному обліку, то людину з інвалідністю вона може супроводжувати не більше 50 днів.

Виїхати за кордон чоловіки та жінки, які мають інвалідність, разом з супроводжувальною особою можуть лише один раз за період дії в Україні воєнного стану.

Уряд також визначив, що особи з інвалідністю І групи та діти з інвалідністю разом з особами, що їх супроводжують, мають без черги проходити пункти пропуску через державний кордон.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перетин державного кордону України спростили для водіїв призовного віку.

Теги:
#Україна #Чоловіки #ДПСУ #Воєнний стан в Україні #Перетин кордону
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