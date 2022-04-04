Некоторым мужчинам разрешили выезд за границу в условиях войны: кто может ее пересекать

Для этого понадобится специальное удостоверение.

В Украине внесли изменения в правила пересечения государственной границы на время действия военного положения. В частности, мужчинам от 18 до 60 лет с документально подтвержденной инвалидностью разрешили покидать страну.

Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что этой категории мужчин при пересечении границы необходимо иметь при себе удостоверение, подтверждающее соответствующий статус и содержащее информацию о группе и причинах инвалидности.

Так, пересечение границы разрешили следующим категориям:

мужчинам/женщинам с инвалидностью I или II группы. Эту категорию может сопровождать один или оба родителя, на содержании которых находится такое лицо с инвалидностью, или жена/супруга, совершеннолетние сын/дочь, их жены/мужчины (при наличии документов, подтверждающих родственные связи и инвалидность);

мужчинам/женщинам с инвалидностью I или II группы, или другим лицам, нуждающимся в постоянном уходе — разрешается сопровождение лица, осуществляющего постоянный уход за указанными категориями лиц;

мужчинам/женщинам с инвалидностью, которые признаны судом недееспособными — разрешается сопровождение их опекуна, а в случае, когда опекун такому лицу не назначен — в сопровождении одного из совершеннолетних членов семьи;

мужчинам/женщинам с инвалидностью или другим лицам, нуждающимся в постоянном уходе, проживающим/находящимся в учреждениях различных форм собственности и подчинения и получающих социальные услуги стационарного ухода, паллиативного ухода, — в сопровождении лиц, в том числе работников заведения ухода.

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Добавляется, что мужчин с инвалидностью могут сопровождать только лица, не состоящие на военном или специальном учете в Минобороны, СБУ или в Службе внешней разведки. Если же сопровождающее лицо находится на военном или специальном учете, то человека с инвалидностью оно может сопровождать не более 50 дней.

Выехать за границу мужчины и женщины с инвалидностью вместе с сопровождающим лицом могут только один раз за период действия в Украине военного положения.

Правительство также определило, что лица с инвалидностью I группы и дети с инвалидностью вместе с сопровождающими их лицами должны без очереди проходить пункты пропуска через государственную границу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пересечение государственной границы Украины упростили для водителей призывного возраста.