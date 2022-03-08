Для водителей призывного возраста упрощено пересечение государственной границы – Мининфраструктуры

Решение касается как водителей грузовиков, так и железнодорожного транспорт

В целях оптимизации международной логистики для водителей грузового транспорта в возрасте от 18 до 60 лет был упрощен порядок пересечения государственной границы. Подробнее о нововведениях пояснила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В сообщении говорится, что принятое Правительством решение касается как водителей грузовиков, так и железнодорожного транспорта. В частности, речь идет о водителях, которые осуществляют международные грузовые перевозки, перевозки для нужд ВСУ, перевозки медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи.

"Для получения соответствующего решения перевозчик должен обратиться с данными о водителях в Министерство инфраструктуры Украины или в областную, Киевскую городскую военную администрацию.

Информацию о принятом решении о бронировании поданных лиц Мининфраструктуры или областные, Киевская городская военные администрации, направляют в Администрацию Государственной пограничной службы для учета при выезде и въезде в Украину граждан Украины", – объясняют в ведомстве.

Автоперевозчики, имеющие лицензию на осуществление международных грузоперевозок, могут подать уведомление как в письменном виде, так и онлайн через электронный кабинет перевозчика системы "ШЛЯХ" (электронный сервис "Заявка на пересечение 18-60").

Со своей стороны, Мининфраструктуры обязуется оформлять все необходимые документы в течение двух часов с момента получения заявки.

"Обращаем внимание, что ответственность за возвращение водителя на территорию Украины после выполнения перевозки лежит на перевозчике", — отмечают в МИУ.

Для уточнения всех вопросов организации перевозок гуманитарных грузов через государственную границу и внутри страны ежедневно с 08:00 до 17:00 можно обратиться по телефону: + 38 (044) 334 43 04.

Обращение в Мининфраструктуры по бронированию военнообязанных водителей следует отправлять письмом по электронному адресу: [email protected]

"Письмо должно быть в формате pdf и word, с указанием следующей информации: ФИО, года рождения, должности, воинского звания, военно-учетной специальности и ее №___; наименования и адреса предприятия, учреждения, организации; названия территориального центра и социальной поддержки (по месту расположения предприятия, учреждения, организации); названия территориального центра и социальной поддержки (по месту нахождения военнообязанного на военном учете)", – отмечают в министерстве.