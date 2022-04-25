Правила пересечения границы во время военного положения: справочник для "выездных" мужчин
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В Украине разработали справочник об условиях выезда за границу во время войны
С 24 февраля в Украине идет военное положение, в рамках которого мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) не имеют права выезда за пределы страны. Однако правительство предусмотрело возможные потребности украинцев и ввело разрешения для выезда за границу отдельным группам мужчин. В их список вошли лица мужского пола, сопровождающие детей или нуждающихся в помощи.
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Для того чтобы гражданам Украины было легче разобраться в условиях выезда из страны, Министерством обороны совместно с Государственной пограничной службой, а также Министерством социальной политики был подготовлен специальный справочник.
Соответствующую информацию в своем Телеграмм-канале обнародовала первая леди Украины Елена Зеленская.
В указанном справочнике находится перечень всех необходимых документов для пересечения границы, а также условия выезда мужчин призывного возраста.
Каким категориям мужчин от 18 до 60 лет можно выехать из Украины во время военного положения
- мужчины, которые содержат трех или более несовершеннолетних детей (до 18 лет),
- мужчины, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего (до 18 лет),
- опекун, попечитель, приемный родитель или родитель-воспитатель, который занимается ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки (возрастом до 18 лет),
- мужчина-усыновитель несовершеннолетнего;
- родитель, опекун, попечитель, приемный родитель, родитель-воспитатель, на воспитании которого есть ребенок с инвалидностью,
- отец, на воспитании у которого есть несовершеннолетнее лицо с инвалидностью (до 18 лет), оставшийся в пределах Украины, в тот момент, когда его ребенок уже уехал за границу,
- родитель, усыновитель, опекун, попечитель, приемный родитель, родитель-воспитатель, на воспитании которого тяжело больной ребенок,
- мужчина, на иждивении которого находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью (от 18 лет) I или II группы,
- мужчина, признанный лицом с инвалидностью,
- мужчина, занятый систематическим уходом за тяжело больной женой, ребенком, отцом или матерью, родителями официальной жены, которые, согласно заключению медицинской комиссии, требуют постоянного ухода,
- мужчины, которые ухаживают за женой с инвалидностью I или II группы, отцом или матерью с инвалидностью I или II группы,
- мужчины-опекуны лиц с инвалидностью, которые суд счел недееспособными;
- мужчины, которые являются работниками домов-интернатов для пожилых людей и лиц с инвалидностью, стационарных отделений территориальных центров социального обслуживания (оказания социальных услуг), центров предоставления социальных услуг), которые осуществляют систематический уход за ними.
Кроме того, в тексте справочника можно найти образцы документов, необходимых для выезда за пределы Украины.
Ранее "Телеграф" сообщал, что мужчинам, имеющим на руках документ, удостоверяющий статус лица с инвалидностью и содержащую информацию относительно группы и причины болезни, могут выезжать за пределы Украины.
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