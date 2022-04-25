Правила пересечения границы во время военного положения: справочник для "выездных" мужчин

В Украине разработали справочник об условиях выезда за границу во время войны

С 24 февраля в Украине идет военное положение, в рамках которого мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) не имеют права выезда за пределы страны. Однако правительство предусмотрело возможные потребности украинцев и ввело разрешения для выезда за границу отдельным группам мужчин. В их список вошли лица мужского пола, сопровождающие детей или нуждающихся в помощи.

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Для того чтобы гражданам Украины было легче разобраться в условиях выезда из страны, Министерством обороны совместно с Государственной пограничной службой, а также Министерством социальной политики был подготовлен специальный справочник.

Соответствующую информацию в своем Телеграмм-канале обнародовала первая леди Украины Елена Зеленская.

В указанном справочнике находится перечень всех необходимых документов для пересечения границы, а также условия выезда мужчин призывного возраста.

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Каким категориям мужчин от 18 до 60 лет можно выехать из Украины во время военного положения

мужчины, которые содержат трех или более несовершеннолетних детей (до 18 лет),

мужчины, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего (до 18 лет),

опекун, попечитель, приемный родитель или родитель-воспитатель, который занимается ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки (возрастом до 18 лет),

мужчина-усыновитель несовершеннолетнего;

родитель, опекун, попечитель, приемный родитель, родитель-воспитатель, на воспитании которого есть ребенок с инвалидностью,

отец, на воспитании у которого есть несовершеннолетнее лицо с инвалидностью (до 18 лет), оставшийся в пределах Украины, в тот момент, когда его ребенок уже уехал за границу,

родитель, усыновитель, опекун, попечитель, приемный родитель, родитель-воспитатель, на воспитании которого тяжело больной ребенок,

мужчина, на иждивении которого находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью (от 18 лет) I или II группы,

мужчина, признанный лицом с инвалидностью,

мужчина, занятый систематическим уходом за тяжело больной женой, ребенком, отцом или матерью, родителями официальной жены, которые, согласно заключению медицинской комиссии, требуют постоянного ухода,

мужчины, которые ухаживают за женой с инвалидностью I или II группы, отцом или матерью с инвалидностью I или II группы,

мужчины-опекуны лиц с инвалидностью, которые суд счел недееспособными;

мужчины, которые являются работниками домов-интернатов для пожилых людей и лиц с инвалидностью, стационарных отделений территориальных центров социального обслуживания (оказания социальных услуг), центров предоставления социальных услуг), которые осуществляют систематический уход за ними.

Кроме того, в тексте справочника можно найти образцы документов, необходимых для выезда за пределы Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мужчинам, имеющим на руках документ, удостоверяющий статус лица с инвалидностью и содержащую информацию относительно группы и причины болезни, могут выезжать за пределы Украины.