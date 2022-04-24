Отсрочка от мобилизации для студентов и преподавателей: кто сможет ею воспользоваться и можно ли выехать за границу

Адвокат объяснила нюансы отсрочки от мобилизации для студентов и преподавателей

В Украине на следующий день после начала военного вторжения россии была объявлена всеобщая мобилизация, которая при необходимости может разворачиваться в четыре этапа. Вместе с тем часть военнообязанных украинцев получили право воспользоваться отсрочкой от призыва, среди них студенты профессионально-технического образования и их преподаватели.

Нюансы законодательства объяснила адвокат Майя Сергеева.

По ее словам, это делается с целью обеспечения Украины необходимым количеством специалистов и квалифицированными работниками, которые помогут с восстановлением страны после завершения войны.

"Правом на отсрочку смогут воспользоваться студенты профессионально-технических училищ соответствующего профиля, профессиональных лицеев, учебно-производственных центров, учебных центров, центров подготовки и переподготовки рабочих кадров, учебно-курсового комбината. Студенты высшего образования, ассистенты, аспиранты и докторанты", — сказала она.

Она подчеркнула, что это касается лишь тех студентов, которые получают образование по дневной или дуальной форме.

Кроме того, такая опция предусмотрена и для педагогов указанных заведений, а также научных учреждений и школ среднего общего образования, если это является их основным местом работы и они имеют по крайней мере 0,75 ставки.

Эти люди также могут выезжать за границу, но только при условии, если они имеют на руках справку, подтверждающую то, что военкомат дал им такую отсрочку. Вместе с тем она подчеркивает, что отсрочка не равноценна снятию с воинского учета, а потому за границей они смогут находиться не более 6 месяцев.

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Как сообщалось ранее, далеко не все военнообязанные украинцы подлежат мобилизации, среди них многодетные родители, работники критически важных госструктур, люди с инвалидностью и другие. С полным списком можно ознакомиться по этой ссылке.