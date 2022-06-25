Перетин кордону чоловіками призовного віку: названо три умови для виїзду за гумдопомогою

Прикордонники повідомили три умови, необхідні для перетину

З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україні офіційно оголосили воєнний стан, в рамках якого виїзд за межі українського кордону вирішили обмежити для чоловіків призовного віку від 18 до 60 років. Проте, згідно з чинним законодавством, існують певні винятки, коли громадяни України чоловічої статі все ж можуть виїхати за межі країни. Зокрема, це стосується чоловіків, які перевозять гуманітарну допомогу.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, для того, щоб перетнути кордон, військовозобов'язаним українцям, які займаються перевезенням гумдопомоги, потрібно мати при собі певні документи.

Перетин кордону — що відомо

За словами керівника відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління ДПСУ Ігоря Матвійчука, під час дії воєнного стану в країні чоловіки призовного віку, від 18 до 60 років, повинні отримати дозвіл на виїзд за межі України в обласній військовій адміністрації або у Міністерстві інфраструктури. Головною умовою видачі відповідного документу є перевезення гуманітарної допомоги. Рішення про пропуск громадянина прийматиметься з урахуванням трьох умов.

Що вимагають

Під час перетину кордону чоловік обов'язковому порядку повинен мати при собі рішення державної обласної військової адміністрації або Мінінфраструктури, оформлений у вигляді наказу або розпорядження (письмовий вигляд або фото на телефоні).

Паспорт.

Бути у списку інформаційної системи "Шлях", яка дозволяє за секунди перевіряти водіїв від 18 до 60 років, які їдуть за кордон по гумдопомогу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні частково змінили список чоловіків, які можуть виїхати з країни під час дії воєнного стану.

Також нагадаємо, які документи потрібно пред'явити чоловікам, які підлягають мобілізації під час перетину державного кордону.