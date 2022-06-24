Еще одну категорию мужчин вскоре могут выпустить за границу: о ком речь

Украинским "айтишникам" могут разрешить выезжать из страны

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, из-за которой всем военнообязанным мужчинам запретили выезжать за границу. Впрочем, ряду категорий граждан дается исключение, а вскоре такую возможность могут получить еще одна группа людей.

Как объяснил в интервью изданию "Факты ICTV" заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, речь идет о работниках сферы IT.

По его словам, большая часть IT-компаний после начала войны не снизила темпы ведения бизнеса, но и даже смогла получить новых клиентов. Поэтому в настоящее время эту отрасль в Украине рассматривают, как одну из ключевых сфер экономики.

Однако он отметил, что запрет на выезд мужчин за границу приносит много проблем компаниям.

"Есть такие вещи как конференции, бизнес-форумы, на которых нужно присутствовать, демонстрировать свой бизнес и привлекать новых клиентов. Это можно было откладывать на месяц-другой, но теперь ситуация такая, что откладывать уже некуда", — сказал Борняков.

По его словам Минцифры работает с Минобороны относительно введения нормы о разрешении для мужчин из IT-сферы получать возможность уезжать из Украины на краткие сроки с обязательством вернуться обратно. Также министерства работают над возможностью запуска механизма бронирования некоторых ключевых сотрудников компаний, поскольку IT-специалисты не являются приоритетной категорией для мобилизации.

"Мы работаем над тем, чтобы по крайней мере какая-то часть компаний могла забронировать наиболее критических сотрудников, и они могли и дальше выполнять свои обязательства перед клиентами", — сказал Борняков.

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Как сообщалось ранее, в настоящее время в Украине есть девять групп военнообязанных, которые не подлежат мобилизации и не могут быть призваны в ВСУ.