Ще одну категорію чоловіків незабаром можуть випустити за кордон: про кого мова

Українським "айтішникам" можуть дозволити виїжджати з країни

В Україні триває загальна мобілізація, через яку всім військовозобов’язаним чоловікам заборонили виїжджати за кордон. Втім, низці категорій громадян дається виняток, а невдовзі таку можливість можуть отримати ще одна група людей.

Як пояснив в інтерв’ю "Факти ICTV" заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, йдеться про працівників сфери IT.

За його словами, більша частина IT-компаній після початку війни не знизила темпи ведення бізнесу, але навіть змогла отримати нових клієнтів. Тому нині цю галузь в Україні розглядають як одну із ключових сфер економіки.

Однак він зазначив, що заборона на виїзд чоловіків за кордон приносить багато проблем компаніям.

"Є такі речі як конференції, бізнес-форуми, на яких потрібно бути присутніми, демонструвати свій бізнес і залучати нових клієнтів. Це можна було відкладати на місяць-другий, але тепер ситуація така, що відкладати вже нікуди", — сказав Борняков.

За його словами, Мінцифри працює з Міноборони щодо запровадження норми про дозвіл для чоловіків з IT-сфери отримувати можливість їхати з України на короткі терміни із зобов’язанням повернутися назад. Також міністерства працюють над можливістю запуску механізму бронювання деяких ключових співробітників компаній, оскільки ІТ-фахівці не є пріоритетною категорією для мобілізації.

"Ми працюємо над тим, щоб принаймні якась частина компаній могла забронювати найбільш критичних співробітників, і вони могли й надалі виконувати свої зобов’язання перед клієнтами", — сказав Борняков.

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Як повідомлялося раніше, наразі в Україні є дев’ять груп військовозобов’язаних, які не підлягають мобілізації та не можуть бути призвані до ЗСУ.