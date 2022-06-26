Чоловікам хочуть законодавчо заборонити виїзд за кордон: список винятків

Наразі заборона базується на указі президента

Верховна рада хоче на законодавчому рівні закріпити заборону на виїзд за кордон для чоловіків, а у новому документі нардепи також мають намір уточнити список тих військовозобов’язаних, хто є винятком.

Як повідомляється в пояснювальній записці до законопроєкту №7484, після початку військового вторгнення росії в Україні було введено воєнний стан та загальну мобілізацію. Хоч для всіх військовозобов’язаних чоловіків запровадили заборону на виїзд із країни, але досі він базувався на указі президента.

Крім того, автори документа вказують, що чинне законодавство мало низку неточностей і потребувало виправлення.

Так, парламентарі пропонують підкріпити виїзд за кордон відповідним законом. У ньому містяться положення про заборону виїзду за кордон усім військовозобов’язаним чоловікам віком від 18 до 60 років, але при цьому залишити кілька винятків.

Так до винятків належать:

багатодітні батьки, на утриманні яких є троє або більше дітей віком до 18 років;

батьки-одиначки з дитиною до 18 років;

чоловіки, визнані військово-лікарською комісією, особами з інвалідністю;

студенти, які здобувають освіту на денній або дуальній формі навчання.

Також до списку винятків потрапляють чоловіки, яким виняток було надано рішенням Кабміну. Наразі до таких відносяться:

водіям, які перевозять вантажі на потреби ЗСУ чи гуманітарну допомогу;

далекобійникам на фурах, які мають ліцензію;

залізничникам, які забезпечують функціонування залізниці;

спортсменам та тренерам для участі у міжнародних змаганнях.

Норма залишатиметься в силі до кінця воєнного стану.

Як повідомлялося раніше, нещодавно заступник голови Мінцифри заявив, що виїжджати за кордон також можуть дозволити деяким співробітникам IT-сфери, крім того, підприємствам у сфері дозволять бронювати співробітників.