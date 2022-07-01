Чи всі власники "білих квитків" можуть виїхати за кордон під час війни

Чоловіки призовного віку можуть виїхати закордон, якщо вони непридатні до служби

"Білим квитком" називають обліково-військовий документ непридатних або частково непридатних до служби чоловіків. Що має бути написано у квитку, щоб чоловіка пропустили на кордоні? Чи всі види квитків дають таку можливість? Відповіді на ці питання надає юридична сотня

Придатність до військової служби визначає виключно Військово-лікарняна комісія. Є три види непридатності, які може визначити комісія:

"Обмежено придатний";

"Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час";

"Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку".

В перших двох випадках під час воєнного стану вас можуть мобілізувати й обмежено використовувати на службі. У третьому випадку ви повністю звільняєтеся від мобілізації.

Виїзд за кордон

Під час дії воєнного стану обмежено виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте є низка виключень. Одним з них є посвідка військово-лікарняної комісії про непридатність до служби. Це означає, що безперешкодно випустять за межі країни лише тих чоловіків, які непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку.

Обмежено придатні чоловіки не можуть виїхати за кордон доки діє воєнний стан.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть закріпити заборону на виїзд за кордон для чоловіків. Також нардепи мають намір уточнити список тих військовозобов’язаних, хто є винятком і може виїжджати за кордон.