Виїзд військовозобов’язаних за кордон під час війни: хто може покинути країну

Пам’ятайте, що на кордоні вам знадобиться не лише паспорт

Громадяни України з початком повномасштабного вторгнення Росії постійно перетинають держкордон, виїжджаючи до сусідніх країн. Мають таке право і військовозобов’язані люди, щоправда, далеко не всі.

Про те, хто може покинути Україну, маючи статус військовозобов’язаного, розповість "Телеграф", посилаючись на "Юрлігу".

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Перелік військовозобов’язаних осіб, яким дозволено виїзд за кордон навіть під час активних бойових дій, визначено ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Загалом у цьому списку 16 позицій.

◘ "Заброньовані" військовозобов’язані — таких осіб "залишають при собі" органи державної влади, місцевої влади, частина підприємств тощо. Хто може потрапити під такий виняток визначає Постанова Кабміну від 3 березня 2022 року під номером 194.

Документи: паспорт та витримка із наказу про отримання відстрочки від призову.

◘ Тимчасово непридатні до служби військовозобов’язані, яких можуть повернути до армії вже через півроку, якщо стан здоров’я нормалізується.

◘ Жінки та чоловіки, які виховують трьох та більше неповнолітніх дітей.

Документи: свідоцтва про народження дітей, свідоцтво про шлюб, рішення суду, рішення органу опіки, посвідчення багатодітної сім’ї.

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◘ Військовозобов’язані, які поодинці виховують дитину (дітей) до 18 років.

Документи: свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про смерть другого з батьків або рішення суду про позбавлення прав.

◘ Військовозобов’язані, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю.

◘ Військовозобов’язані, під опікою яких знаходиться тяжко хвора дитина (вроджені вади розвитку, онкологія, параліч, інсулінова залежність тощо).

Документи: довідка, що підтверджує діагноз дитини від медзакладу.

◘ Чоловіки та жінки, які виховують повнолітню дитину з інвалідністю І або ІІ групи.

Читайте також: Категорія Світ Виїзд за кордон із дитиною з інвалідністю: кому дозволено та які документи потрібні На період дії воєнного стану забороняється виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі від 18 до 60 років, водночас це обмеження не застосовуються до окремих категорій осіб

◘ Опікуни, усиновлювачі, прийомні батьки, які містять неповнолітніх дітей-сиріт або діток, позбавлених батьківського піклування.

◘ Військовозобов’язані, які постійно доглядають хвору дружину (чоловіка), дитину або батьків (своїх або подружжя).

Документи: медичний висновок, що люди потребують стороннього догляду.

◘ Військовозобов’язані з чоловіком (дружиною) або одним із батьків, які мають інвалідність І чи ІІ групи.

◘ Військовозобов’язані, які є опікунами особи з інвалідністю, яка визначена судом як недієздатна.

◘ Військовозобов’язані, які мають неповнолітню дитину та дружину (чоловіка), яка вже проходить військову службу.

Документи: свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб, довідка із в/год про проходження військової служби іншим із подружжя.

◘ Нардепи України, депутати ВР АР Крим.

◘ Працівники органів військового управління, в/ч, підприємств, пов’язаних із Міноборони України, ЗСУ та інших військових органів. Сюди входять і поліцейські.

◘ Інші військовозобов’язані, яким може бути дозволено виїзд в індивідуальному порядку та виключно за законних обставин.

◘ Люди, які здобувають вищу освіту за кордоном, асистенти, аспіранти та докторанти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли чоловіки призовного віку зможуть отримати можливість вільно покидати країну. Про це розповів прем’єр Денис Шмигаль.

Також ми писали, що зараз в Україні спрощено схему виїзду за кордон для придбання палива.