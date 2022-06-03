Чи можна виїхати за кордон, маючи на руках "білий квиток": що каже законодавство

В Україні продовжується загальна мобілізація та обмеження для чоловіків на виїзд за кордон

Після продовження в Україні військового стану та масової мобілізації, повістки у військкомат отримують і громадяни, які до початку війни були звільнені від призову та несення служби у лавах ЗСУ та інших формуваннях через незадовільний стан здоров’я (які мають так звані "білі квитки"). При цьому багато хто з таких громадян не знає: чи підпадають вони під категорію громадян, яким заборонено виїзд за кордон, чи ні.

"Телеграф" розбирався, хто з чоловіків мобілізаційного віку може залишити Україну.

Види "білих квитків"

"Білий квиток" означає категорію придатності громадянина до військової служби та мобілізації залежно від виду та ступеня його захворюваності.

Ступінь придатності визначає військово-лікарська комісія (ВЛК). Існують такі категорії обмеженості до служби:

Обмежено придатний до військової служби;

Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

Непридатний до військової служби, знятий з військового обліку.

"Білі квитки" та воєнний стан

В умовах воєнного стану особи "обмежено придатні до військової служби" та "непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час" можуть служити та бути призваними під час мобілізації, нести службу в тилу.

Звільняються від мобілізації лише ті громадяни, які мають "білий квиток" категорії "непридатний для військової служби зі зняттям з військового обліку".

Кого випускають за кордон

Відповідно до законодавства України, в умовах воєнного стану виїхати за кордон можуть усі громадяни України, окрім громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років (з винятками).

Серед винятків є чоловіки, які мають:

посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;

висновок військово-лікарської комісії про непридатність.

Тобто виїхати з України за кордон можуть виключно громадяни з "білим квитком", у якому визначено непридатність до військової служби зі зняттям з військового обліку.

Обмежено придатні у воєнний час не можуть виїхати за межі України.

Як повідомлялося, рішення влади про повну заборону виїзду за межі України придатних до мобілізації осіб чоловічої статі викликало незадоволення у частини суспільства. У зв’язку з цим у планах влади створити перелік професій, яким дозволять виїхати за межі країни.