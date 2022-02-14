Воєнний стан: що це таке і до яких обмежень готуватися (інфографіка)

У разі введення ВС українці будуть попереджені в той же день.

В Україні на тлі нарощування чисельності російських військ біля кордону з’явилися чутки про те, що 2022 року в країні можуть запровадити воєнний стан. І хоч останнім часом прозвучала низка заяв, які свідчать про зниження напруги, "Телеграф" вирішив скласти коротку пам’ятку про те, що це таке та які права українців можуть бути обмежені.

Насамперед варто пам’ятати, що воєнний стан (ВС) запроваджується лише у разі, коли існує загроза порушення територіальної цілісності країни або коли напад на країну вже стався.

Рішення про запровадження ВС приймається на засіданні РНБО, після якого президент видає відповідний указ.

Того ж дня ЗМІ зобов’язані повідомити громадян про ухвалення відповідного рішення, проте після цього указ ще має затвердити Верховна Рада.

На час дії воєнного стану влада в Україні переходить до військових, але президент, Кабмін та парламент не можуть бути позбавлені своїх повноважень.

У цей період забороняється проводити масові збори чи акції протестів. Крім того, для громадян запроваджуються низка обмежень прав і свобод, на кшталт комендантської години, трудової повинності, обмеження місця проживання та свободи пересування. Крім того, вводиться перевірка документів, а також у разі потреби може бути вилучено житло та інше майно.

Що таке військовий стан

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" опитав експертів, які розповіли, чи відбудеться вторгнення в Україну і на що чекати жителям країни в найближчому майбутньому.