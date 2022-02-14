Военное положение: что это такое и к каким ограничениям готовиться (инфографика)

В случае введения военного положения украинцы будут предупреждены в тот же день.

В Украине на фоне наращивания численности российских войск у границы появились слухи о том, что в 2022 году в стране могут ввести военное положение. И хоть в последнее время прозвучал ряд заявлений, которые свидетельствуют о снижении напряжения, "Телеграф" решил составить краткую памятку о том, что это такое и какие права украинцев могут быть ограничены.

Прежде всего стоит помнить, что военное положение (ВП) вводится лишь в случае, когда существует угроза нарушения территориальной целостности страны или когда нападение на страну уже произошло.

Решение о введении ВП принимается на заседании СНБО, после которого президент Украины издает соответствующий указ.

В тот же день СМИ обязаны оповестить граждан о принятии соответствующего решения, однако после этого указ еще должна утвердить Верховная Рада.

На время действия военного положения власть в украине переходит к военным, но президент, Кабмин и парламент не могут быть лишены своих полномочий.

В этот период запрещается проводить массовые собрания или акции протестов. Кроме того, для граждан вводятся ряд ограничений прав и свобод, вроде комендантского часа, трудовой повинности, ограничения места проживания и свободы передвижения. Кроме того вводится проверка документов, а также в случае необходимости может быть изъято жилье и другое имущество.

Что такое военное положение

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Напомним, ранее "Телеграф" опросил экспертов, которые рассказали, произойдет ли вторжение в Украину и чего ждать жителям страны в ближайшем будущем.