Мобілізація в Україні: дозвіл на виїзд за кордон можуть отримати ще кілька категорій чоловіків

Новий законопроект пропонує дозволити виїзд за кордон батькам із малолітніми дітьми

Верховній Раді України запропонували, окрім власників "білих квитків", випускати за кордон ще деякі категорії чоловіків. Зокрема, йдеться про батьків малолітніх дітей

Текст відповідного законопроекту №7484-1 з’явився в базі даних офіційного сайту українського парламенту. Він розширяє список сімейних обставин, які можуть стати підставою покинути країну. Зараз такий дозвіл можуть отримати чоловіки, у яких троє і більше дітей у віці до 18 років. Якщо документ приймуть, таке ж право з’явиться у тих,

хто має двох дітей віком до 14 років;

одну дитину віком до 14 років та вагітну дружину;

одну дитину, якій ще не виповнилось 3 роки.

Цим перелік підстав для виїзду з України не вичерпується. До "виїзних" категорій законопроект також пропонує віднести:

жінок та чоловіків, які самотужки виховують одну дитину, або більше віком до 18 років;

опікунам, піклувальникам, прийомним та рідним батькам, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю;

громадянам, які мають нерухомість чи володіють бізнесом в інших країнах або мають посвідку на постійне проживання;

українцям із чинними робочими та спортивними контрактами і морякам, зокрема тим, які замінюють росіян;

особам, які, перебуваючи за кордоном, зможуть приносити більше економічної користі Україні, аніж сидячи вдома без роботи;

спортсменам, які вирушають на міжнародні змагання, тренувальні збори, тощо.

Також у документі пропонується залишити право виїзду за кордон особам, які за законом про мобілізацію, мають право на відстрочку від призиву на військову службу. Зараз у них такої можливості нема.

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Запропонований законопроект також передбачає розширення списку осіб, які виконують важливі функції в тилу, тому можуть бути звільнені від мобілізації. За ними пропонується залишити право мобілізуватись добровільно.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації роз’яснив, які категорії жінок в Україні можуть підлягати мобілізації, а про яких мережею розганяють фейки.