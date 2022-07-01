Мобілізація жінок під час війни: що треба знати українкам

Громадянки України, які мають дітей, під призов не підпадають

Поки в Україні продовжується загальна мобілізація на службу в армію можуть призвати як чоловіків, так і жінок. Стосовно жінок, то служити під час воєнного стану вони йдуть виключно за власним бажанням й обов'язково підписують контракт.

У Центрі протидії дезінформації спростували основні фейки про мобілізацію жінок призовного віку.

Фейк №1 — Жінок від 18 до 60 років забирають в армію та на війну

Жінок навіть під час воєнного стану не забирають до армії примусово. Це робиться виключно за їх власним бажанням й для цього потрібно підписати контракт зі Збройними силами України. Те ж саме стосується й участі у бойових діях — всі жінки-військовослужбовці роблять це за власним бажанням.

Фейк №2 — Жінок, які мають дітей, забирають в армію

Жінки з неповнолітніми дітьми (віком до 18 років) не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Дітей від матерів не відділяють й жодним родичам не передають.

Фейк №3 — Якщо взяли на облік жінку, то значить її мобілізують

В Україні взяття на облік жінок розпочнеться з 1 жовтня 2022 року. Передбачається, що жінки стануть військовозобов'язаними та будуть у запасі Збройних сил, Нацгвардії чи інших військових формувань. Це стосується виключно тих жінок, які мають професії вказані у наказі Міноборони України від 11.10.2021р. №313.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у яких випадках жінкам можуть заборонити перетинати державний кордон під час війни. Також ми писали, як має відбуватися процес становлення українок на військовий облік.