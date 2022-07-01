Мобилизация женщин во время войны: что нужно знать украинкам

Гражданки Украины, имеющие детей, под призыв не подпадают

Пока в Украине продолжается всеобщая мобилизация на службу в армию могут призвать как мужчин, так и женщин. Что касается женщин, то служить во время военного положения они идут исключительно по собственному желанию и обязательно подписывают контракт.

В Центре противодействия дезинформации опровергли основные фейки о мобилизации женщин призывного возраста.

Фейк №1 — Женщин от 18 до 60 лет забирают в армию и на войну

Женщин даже во время военного положения не забирают в армию принудительно. Это делается исключительно по их собственному желанию и для этого следует подписать контракт с Вооруженными силами Украины. То же касается и участия в боевых действиях — все женщины-военнослужащие делают это по собственному желанию.

Фейк №2 — Женщин, имеющих детей, забирают в армию

Женщины с несовершеннолетними детьми (до 18 лет) не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Детей от матерей не отделяют и родственникам не передают.

Фейк №3 — Если взяли на учет женщину, значит ее мобилизуют

В Украине взятие на учет женщин начнется с 1 октября 2022 года. Предполагается, что женщины станут военнообязанными и в запасе Вооруженных сил, Нацгвардии или других военных формирований. Это касается исключительно тех женщин, которые имеют профессии, указанные в приказе Минобороны Украины от 11.10.2021г. №313.

Ранее "Телеграф" сообщал, в каких случаях женщинам могут запретить пересекать государственную границу во время войны. Также мы писали, как должен проходить процесс становления украинок на военный учет.