Мобилизация продолжается: кого могут призвать следующим, а кто сможет "откосить" от службы

В стране идет вторая волна мобилизации

В Украине приняли решение продлить срок действия военного положения, ведь боевые действия с россией не прекращаются. Согласно указу президента Владимира Зеленского как военное положение, так и всеобщую мобилизацию было решено продлить еще на 90 дней — то есть включительно по 23 августа. "Телеграф" решил разобраться, кого могут призвать на службу в следующей очереди и кто может избежать участия в боевых действиях.

Кто может быть мобилизован следующим

В Украине необходимое количество бойцов для доукомплектования конкретных военных формирований определяет Генштаб Вооруженных Сил Украины. По словам юриста Андрея Новака, понятие относительно очередей мобилизации достаточно условно.

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"Сначала мобилизовывали резервистов. Потом – другие категории. Вообще, есть такое понятие как очереди. Но его можно было бы применять, если бы была какая-то подготовка, а здесь подготовки не было, была открыта необъявленная агрессия, и здесь никаких очередей нет", — объяснил специалист.

При этом в стране все же выделяется несколько очередей последовательности мобилизации. К примеру, сейчас в Украине призывают военнообязанных, относящихся ко второй очереди: граждан, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Обычно на военную службу украинцев призывают путем вручения повесток, эти документы бывают четырех видов: для уточнения учетных данных, для прохождения военно-врачебной комиссии, на срочную военную службу, а также мобилизационное распоряжение.

Кто может избежать очередного этапа мобилизации

В рамках действующего законодательства, на военную службу должны быть призваны все граждане от 18 до 60 лет, если не имеют определенных противопоказаний по состоянию здоровья. Если гражданин Украины имеет заболевания, которые препятствуют ему нести военную службу, то такое лицо получает так называемый белый билет. В этом документе указывается обычно частичная или полная непригодность гражданина к службе в украинских войсках, а также временная отсрочка от призыва или полная невозможность быть мобилизованным на службу в армии.

Несмотря на это, человек с белым билетом все равно может получить повестку, а также быть мобилизованным для выполнения определенных задач, например службы в тылу или штабах. Каждый случай рассматривается в личном порядке.

Также отсрочку от мобилизации могут получить лица, забронированные своими работодателями. Это может относиться к работникам органов местной власти и самоуправления, органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задачи.

Ранее "Телеграф" сообщал, как долго будет длиться общая мобилизация в Украине и кого последующим могут призвать на военную службу в ряды ВСУ и другие формирования для военнообязанных.