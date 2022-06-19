Мобилизация продолжается: что грозит военнообязанным женщинам, не вставшим на учет

Незнание правил и требований все еще не освобождает от ответственности

В Украине до конца лета продлится процесс общей мобилизации. В его ходе на защиту Родины призываются как мужчины, так и женщины. Последние должны иметь сугубо конкретную специальность, определенную законодательством, которое регулирует данный процесс.

Как отмечает "НВ", такие женщины должны добровольно стать на военный учет. Требование вступило в силу еще с 1 апреля 2022 года. Какое наказание последует для тех украинок, которые его не выполнят, разъяснила адвокат Наталья Фещик.

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По словам специалистки, всерьез за взятие женщин на военный учет в Украине должны взяться с середины октября нынешнего года. Если украинка проигнорирует эту необходимость, ее ждет админответственность — точно так же, как и мужчин.

При этом Фещик предполагает, что, вероятней всего, к осени что-то может поменяться в связи со "сверхсложной ситуацией в стране".

"Все будет зависеть от того, насколько мы нуждаемся в оборонной способности и, в частности, в человеческих ресурсах", — подчеркнула адвокат.

Добавим, что перечень профессий для женщин, считающихся военнообязанными, был сокращен в десять раз по сравнению с изначальным.

Список специальностей и профессий для военнообязанных женщин

Добавим, что в законе о военнообязанных нет различия по полу, поэтому возможность не быть призванным равно определяется как для женщин, так и для мужчин. "Телеграф" публиковал перечень особенностей, из-за которых могут не забрать в армию.

Также мы подавали список врачей, которых придется пройти мобилизованным в случае призыва.