Можно ли демобилизоваться во время войны и какие основания для этого: ответ юристов

Основания для демобилизации четко прописаны в законе о военной службе

В Украине продолжается вторая волна общей мобилизации, а это значит, что в ряды армии могут призвать военнообязанных от 18 до 60 лет. Есть определенные категории, имеющие законное право на отсрочку — с июня 2022 к ним отнесли еще и соискателей образования и научно-педагогических работников.

У некоторых граждан из-за этого возник вопрос, могут ли мобилизованное лицо освободить от службы в армии, если на это есть законное право согласно перечню оснований для получения отсрочки. На это ответили в правозащитной организации "Юридическая сотня".

По словам юристов, если человека уже мобилизовали в армию, то освободиться с военной службы так легко не удастся. Основания для демобилизации четко прописаны в пункте 2 части 4 статьи 26 ЗУ О воинской обязанности и военной службе. В частности:

по возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

— в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе; по состоянию здоровья — на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

— на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета; по приговору суда — если военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

— если военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания; по семейным обстоятельствам — если мобилизованный воспитывает ребенка с инвалидностью (до 18 лет), или ребенка, имеющего врожденные пороки развития, редкие заболевания или тяжелые болезни (онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени); если призывник должен постоянно ухаживать за больным родственником (супруга/супруг, ребенок, родители), или за лицом с инвалидностью II группы. Кроме того, освободиться от службы могут военнослужащие-женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет; военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

"Если нет ни одного из оснований, определенных в перечне выше, то освободиться можно только после объявления демобилизации", — сообщила Юридическая сотня.

Как сообщал "Телеграф" ранее, юрист разъяснил, освобождает ли "белый билет" от призыва и кто непригоден к службе.