Укр

Кто может получить бронь от мобилизации на период военного положения

Автор
Вита Дубовик
Дата публикации
Читати українською
Автор
109
Кто может получить бронь от мобилизации на период военного положения Новость обновлена 02 июля 2022, 17:06

Предприятия и госучреждения могут бронировать своих работников

Отсрочку от призыва в армию может получить любой гражданин, если его работа необходима для удовлетворения потребностей вооруженных сил и населения.

Кто, при каких условиях и на какой срок может получить бронирование, объяснили в Ассоциации юристов Украины.

В условиях войны государственные органы власти, банки и ряд предприятий обязаны обеспечивать определенными услугами и товарами как военных, так и гражданское население. Поэтому эти учреждения и производства могут обращаться в профильные министерства со списками необходимых для них работников.

Процедура определена в постановлении КМУ. Этот документ расширил круг организаций, которые могут претендовать на бронь. Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" допускает бронирование только на тех предприятиях, которые непосредственно выполняют мобилизационные задания. Постановление же расширяет диапазон до всех предприятий, удовлетворяющих потребности Вооруженных Сил, других военных формирований и населения.

Требования к кандидатам на бронирование

  • Под бронь подпадают только военнообязанные лица.
  • Бронировать можно только наемных работников. Физические лица-предприниматели лишены такой возможности.
  • Откажут в броне людям дефицитных военных профессий.
  • Нельзя забронировать тех, у кого есть отсрочка от мобилизации по другим причинам.
  • Подавать на бронь можно только проходивших военную службу.

Окончательные списки формирует Министерство экономики и согласовывает Миниобороны, удовлетворяя запрос профильных ведомств или нет. Отдельно своих работников бронирует Укрзализныця в Мининфраструктуры.

Отсрочка от мобилизации в таких условиях действует до 6 месяцев. О бронировании работника обязательно сообщается в военкомат. Эти люди ставятся на специальный военный учет.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Юрист объяснил освобождает ли "белый билет" от призыва и кто непригоден к службе

Теги:
#Мобилизация #отсрочка #Бронь