Кто может получить бронь от мобилизации на период военного положения

Предприятия и госучреждения могут бронировать своих работников

Отсрочку от призыва в армию может получить любой гражданин, если его работа необходима для удовлетворения потребностей вооруженных сил и населения.

Кто, при каких условиях и на какой срок может получить бронирование, объяснили в Ассоциации юристов Украины.

В условиях войны государственные органы власти, банки и ряд предприятий обязаны обеспечивать определенными услугами и товарами как военных, так и гражданское население. Поэтому эти учреждения и производства могут обращаться в профильные министерства со списками необходимых для них работников.

Процедура определена в постановлении КМУ. Этот документ расширил круг организаций, которые могут претендовать на бронь. Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" допускает бронирование только на тех предприятиях, которые непосредственно выполняют мобилизационные задания. Постановление же расширяет диапазон до всех предприятий, удовлетворяющих потребности Вооруженных Сил, других военных формирований и населения.

Требования к кандидатам на бронирование

Под бронь подпадают только военнообязанные лица.

Бронировать можно только наемных работников. Физические лица-предприниматели лишены такой возможности.

Откажут в броне людям дефицитных военных профессий.

Нельзя забронировать тех, у кого есть отсрочка от мобилизации по другим причинам.

Подавать на бронь можно только проходивших военную службу.

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Окончательные списки формирует Министерство экономики и согласовывает Миниобороны, удовлетворяя запрос профильных ведомств или нет. Отдельно своих работников бронирует Укрзализныця в Мининфраструктуры.

Отсрочка от мобилизации в таких условиях действует до 6 месяцев. О бронировании работника обязательно сообщается в военкомат. Эти люди ставятся на специальный военный учет.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Юрист объяснил освобождает ли "белый билет" от призыва и кто непригоден к службе